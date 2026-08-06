Gabriel Rolón, psicólogo: “La vida se vuelve mucho más luminosa y mucho más atractiva cuando uno se esfuerza”
Toma nota de esta frase para reflexionar
La psicología llega a la conclusión de que las personas que hablan con cajeros, conductores o camareros suelen compartir esta característica
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La vida se vuelve mucho más luminosa y atractiva cuando uno se esfuerza, Gabriel Rolón es el psicólogo que puede cambiar nuestra forma de pensar. La manera en la que afrontamos la vida puede ir cambiando por momentos. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos espera en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma que tocará estar pendientes de unos pensamientos que pueden cambiar esta visión que tenemos. Es importante conocer en primera persona lo que puede pasar en este cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.
El verano es la época de cambios y de pensar en el futuro, parece imposible que cambiemos en estos días un cambio de tendencia es más frecuente. Cuando el mundo se para a nuestro alrededor, podemos parar un poco y verlo desde otro punto de vista. Ser consciente de la importancia de estos días en los que quizás la vida cobra un protagonismo importante. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, todo puede ser posible. Es hora de saber qué dice sobre la vida un psicólogo que se ha hecho famoso por méritos propios.
El psicólogo Gabriel Rolón nos explica cómo ver la vida
Gabriel Rolón se presenta en el blog de BBVA donde colabora: «Gabriel Rolón es un reconocido psicoanalista y escritor cuya trayectoria está marcada por la curiosidad y la habilidad innata para conectar con las experiencias cotidianas de las personas. Su travesía académica no solo fue un proceso de “aprendizajes y fracasos”, sino también una búsqueda constante para encontrarse consigo mismo y ser quien realmente es. Su carisma y capacidad para comunicar temas psicológicos de manera clara le convierten en un referente en la divulgación psicológica, llevando la introspección a millones de hogares e inspirando a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas. El psicoanalista sostiene que nos encontramos en la era de la incomunicación y el desencuentro, e insiste en “comunicarnos de verdad y usar palabras que nos representen».
Siguiendo con la misma explicación: «Como autor y apasionado del arte, Rolón ha plasmado sus conocimientos y experiencias en libros, teatro y diferentes medios audiovisuales. Obras como ‘Palabras cruzadas’, ‘Historias de diván y ‘Los padecientes’ entre otros, son testimonios de su pericia para combinar la profundidad del psicoanálisis con narrativas cautivadoras motivadas por el deseo de compartir historias llenas de vida».
La vida se vuelve mucho más luminosa y mucho más atractiva cuando uno se esfuerza
Mucho es mucho más atractiva cuando uno se esfuerza, más luminosa y atractiva puede ser esta visión que puede ser clave. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.
Los pensamientos y la manera de afrontar la vida son los que marcan esta visión que deberemos tener en consideración en estos días. La felicidad puede llegar en cualquier momento si la buscamos con estas importantes frases que quizás desconocíamos.
- Hay una sola forma de felicidad en la vida: amar y ser amado. George Sand.
- El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que estás haciendo, tendrás éxito. Herman Cain.
- Unas palabras amables, un libro cálido y una sonrisa honesta pueden hacer milagros. William Hazlit.
- La felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente. Jim Rohn.
- Mi felicidad no es el medio para cualquier fin. Ella es el final. Es tu propio objetivo. Es tu propio propósito. Ayn Rand.
- La felicidad es el significado y el propósito de la vida, todo el objetivo y el fin de la existencia humana. Aristóteles.
- El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y muy poco de los otros. Albert Guinon.
- La felicidad es una estación de parada en el camino entre lo demasiado y lo muy poco. Channing Pollock.
- La felicidad no está ahí fuera para que la encontremos, y la razón de eso es que está dentro de nosotros. Sonja Lyubomirsky.
- l placer que más raramente experimentamos es el que nos da mayor felicidad. Epicteto.
- La felicidad es algo que se practica, como el violín. John Lubbock.
- Es tan difícil de olvidar el dolor, pero es aún más difícil de recordar la dulzura. No tenemos ninguna cicatriz para mostrar la felicidad. Aprendemos tan poco de la paz. Chuck Palahniuk.
- La paz empieza con una sonrisa. Teresa de Calcuta.
- El tiempo que disfrutas perdiéndolo no es tiempo perdido. Marthe Troly-Curtin.
- Muy poco se necesita para hacer una vida feliz; está todo dentro de ti mismo en tu forma de pensar. Marco Aurelio.
- Escuché una vez una definición: La felicidad es salud y mala memoria ¡Ojalá lo hubiera oído antes!, porque es muy cierto. Audrey Hepburn.
- A veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Thich Nhat Hanh.
- Cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren. Deborah Norville.
- Si pasas la vida entera esperando a que amaine la tormenta, nunca podrás tomar el sol. Morris West.
- La vida te traerá dolor por sí misma. Tu responsabilidad es crear la alegría. Milton Erickson.
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