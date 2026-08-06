La vida se vuelve mucho más luminosa y atractiva cuando uno se esfuerza, Gabriel Rolón es el psicólogo que puede cambiar nuestra forma de pensar. La manera en la que afrontamos la vida puede ir cambiando por momentos. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos espera en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma que tocará estar pendientes de unos pensamientos que pueden cambiar esta visión que tenemos. Es importante conocer en primera persona lo que puede pasar en este cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

El verano es la época de cambios y de pensar en el futuro, parece imposible que cambiemos en estos días un cambio de tendencia es más frecuente. Cuando el mundo se para a nuestro alrededor, podemos parar un poco y verlo desde otro punto de vista. Ser consciente de la importancia de estos días en los que quizás la vida cobra un protagonismo importante. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, todo puede ser posible. Es hora de saber qué dice sobre la vida un psicólogo que se ha hecho famoso por méritos propios.

El psicólogo Gabriel Rolón nos explica cómo ver la vida

Gabriel Rolón se presenta en el blog de BBVA donde colabora: «Gabriel Rolón es un reconocido psicoanalista y escritor cuya trayectoria está marcada por la curiosidad y la habilidad innata para conectar con las experiencias cotidianas de las personas. Su travesía académica no solo fue un proceso de “aprendizajes y fracasos”, sino también una búsqueda constante para encontrarse consigo mismo y ser quien realmente es. Su carisma y capacidad para comunicar temas psicológicos de manera clara le convierten en un referente en la divulgación psicológica, llevando la introspección a millones de hogares e inspirando a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas. El psicoanalista sostiene que nos encontramos en la era de la incomunicación y el desencuentro, e insiste en “comunicarnos de verdad y usar palabras que nos representen».

Siguiendo con la misma explicación: «Como autor y apasionado del arte, Rolón ha plasmado sus conocimientos y experiencias en libros, teatro y diferentes medios audiovisuales. Obras como ‘Palabras cruzadas’, ‘Historias de diván y ‘Los padecientes’ entre otros, son testimonios de su pericia para combinar la profundidad del psicoanálisis con narrativas cautivadoras motivadas por el deseo de compartir historias llenas de vida».

La vida se vuelve mucho más luminosa y mucho más atractiva cuando uno se esfuerza

Mucho es mucho más atractiva cuando uno se esfuerza, más luminosa y atractiva puede ser esta visión que puede ser clave. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Los pensamientos y la manera de afrontar la vida son los que marcan esta visión que deberemos tener en consideración en estos días. La felicidad puede llegar en cualquier momento si la buscamos con estas importantes frases que quizás desconocíamos.