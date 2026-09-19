Un hat-trick de Raphinha apaga al Sevilla

Raphinha se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva. El delantero brasileño anotó un hat-trick para acabar con las ilusiones de un Sevilla que soñó durante la primera parte con terminar con la racha victoriosa del Barcelona y que finalmente sucumbió ante la inspiración del ariete brasileño.

Hansi Flick no echa de menos ni a Ferran ni a Lewandowski gracias a un Raphinha que está viviendo un idilio con el gol hasta tal punto que ya suma 12 dianas en apenas siete jornadas de Liga. El brasileño sigue siendo el mejor socio de un Lamine Yamal que no marca, pero que engordó su estadística de asistencias con dos pases de gol para sumar 21 puntos de 21 posibles en este arranque de temporada.

El partido comenzó con unos culés que querían resolver las cosas muy rápido. Lamine Yamal avisó al equipo andaluz con un disparo al poste que intimidó a un Sánchez Pizjúan que todavía se acordaba del 4-1 favorable cosechado la temporada anterior.

De hecho, la afición hispalense se vino arriba con el tanto de Fofana pasado el cuarto de hora de partido en un excelso centro de Correia que el centrocampista sevillista marcó de un frentazo certero ante el que el debutante Livakovic no pudo hacer nada.

El Barça, sin embargo, supo sacudirse la presión gracias a una jugada de su particular MVP. Raphinha rompió con un desmarque en profundidad a la defensa adelantada de los de Luis García Plaza para dejar sentado a Sangante y definir a placer ante Vlachodimos.

El jarro de agua fría no amedrentó a un Sevilla que presionaba como pollo sin cabeza. Flick, que había dicho que en estas primeras seis jornadas no había tenido sensación de jugar contra equipos de Primera División, vio los cuernos al toro por primera vez en toda la temporada. Los locales querían darles un revolcón y las tenían todas consigo.

De hecho, Correia perdonó un 2-1 cantado tras una excelsa jugada de un Fofana que le dejó sólo ante el portero. Con todo a favor, apareció como un expreso Rodri para taponar un gol que estaba cantado por todo el estadio sevillista y con el que los locales se podrían haber marchado a vestuarios por delante en el marcador.

Raphinha y Lamine, Sociedad Limitada

Estos avisos para navegantes hicieron despertar a un Barcelona que metió una marcha más en la segunda mitad. Lamine Yamal avisó con dos ocasiones consecutivas justo al arranque. El canterano culé finalmente se dio cuenta de que en lugar de jugársela era mejor buscar a Raphinha y en el minuto 51 puso un centro medido con el que el jugador brasileño se lució de cabeza anticipándose a los centrales locales.

La frescura física exhibida por los hispalenses en la primera mitad se evaporó en una segunda donde el Barcelona hizo y deshizo a su antojo. Rodri manejó el tempo del encuentro desde el 1-2 y los culés sólo tenían que esperar algún despiste local para poner la sentencia. El Sevilla intentaba llegar a los minutos finales vivo como fuese.

Pero Raphinha estaba empeñado en irse con más goles del partido. Primero avisó en el minuto 65 con un intento de gol olímpico que se estrelló contra el poste y ya a la siguiente terminó por completar su hat-trick tras un buen pase de Lamine al hueco para el delantero. El brasileño resolvió con una excelsa vaselina la salida de Vlachodimos dejando visto para sentencia el partido. De hecho, Flick le quitó de inmediato.

El Sevilla buscó maquillar el resultado, pero se dio de bruces con un Barcelona al que le llega el parón en el peor momento. Su inercia actual es de campeón y dejar de jugar durante tres semanas puede pararlos en seco. Veremos qué sucede, pero sin duda este Raphinha tiene actualmente un nivel que le otorgaría el Balón de Oro sin rivales.