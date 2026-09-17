Un Barcelona de récord: siete victorias y 4,7 goles de media

El FC Barcelona ha empezado de dulce la temporada 2026/27. Los culés están siendo una apisonadora ofensiva y parece complicado que se dejen puntos este año. Las estadísticas hablan por sí solas, el club registra una media de 4’7 goles por partido, lo que les ha permitido permanecer invictos sin problema. Los jugadores están mostrando su mejor versión en las primeras partes, donde consiguen sentenciar rápidamente y dejar a sus rivales fuera del partido.

Los inicios arrolladores ya son marca de la casa gracias al planteamiento de Hansi Flick. En los siete partidos disputados, los blaugranas han conseguido anotar en los primeros 20 minutos en seis de ellos, lo que supone un gol tempranero en los primeros 85’71% de las ocasiones.

Al equipo le está saliendo absolutamente todo en el inicio del año, incluso con variedad en la anotación. En el encuentro ante el Racing, Joao Cancelo demostró que puede ser un peligro desde fuera el área, con dos tantos espectaculares. Además, los nuevos fichajes también están cumpliendo con las expectativas, con Karim Adeyemi y Gabriel Jesus aprovechando sus minutos con goles.

La Liga está que arde con el Real Madrid aguantando el ritmo de los culés. El conjunto blanco solo se dejó puntos ante el Betis, tras una polémica derrota con el VAR como el gran señalado. Siempre existe la posibilidad de que aparezca un cambio de rendimiento repentino, pero se espera una temporada de muchos puntos por parte de ambos equipos.

El Barcelona necesita un partido grande para consagrarse

La única duda que Flick tiene que despejar es el nivel de la plantilla frente a un rival de máximo nivel. Por el momento, no han tenido problemas para golear al Elche, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante y Racing de Santander, aunque tuvo más dificultades con el Athletic Club. Los blaugranas se enfrentarán al PSG y al Real Madrid a finales de octubre.