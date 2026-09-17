El Gobierno justifica meter el fútbol femenino en la Quiniela para que «forme parte de las conversaciones deportivas»

La Quiniela ha oficializado un cambio histórico. El tradicional juego de apuestas deportivas tendrá cuatro partidos de la Liga F. La iniciativa ha contado con el impulso del Ministerio de Igualdad. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha estado presente en el acto oficial, donde recalca que es necesario seguir impulsando el fútbol femenino: «Aumentar los recursos al deporte practicado por las mujeres y de fomentar su visibilidad, es importante fomentarla».

El problema sigue siendo el mismo, la falta de interés. La Liga F no está siendo capaz de atraer al público, que se decanta por otras opciones. DAZN, que fue la última plataforma que tuvo los derechos, rompió el acuerdo un año antes de que finalizara, lo que evidencia que, por el momento, se ha convertido en una inversión con pérdidas prácticamente aseguradas. La plataforma llegó a emitir partidos en abierto en Youtube que no llegaban ni a 1.000 espectadores.

La inclusión de estos cuatro partidos tendrá un impacto muy notable en la Quiniela, que tendrá que configurarse de forma diferente, ya que las posibilidades de hacer pleno son más complicadas. Milagros Tolón considera que esta iniciativa solucionará los datos de visualización: «No basta con hacer cambios legislativos, es necesario más como cambiar la mentalidad y promover un cambio cultural que miles de personas tengan que poner un 1, una x o un 2».

Arcadi España señala que se trata de un problema de machismo

El público tiene la libertad para elegir qué deportes ver. Sin embargo, el ministro de Hacienda piensa que es una cuestión de la mentalidad de la sociedad: «La manera en la que se ha mirado al fútbol femenino ha estado atravesada por el machismo y prejuicios muy arraigados y el camino hacia la normalidad no ha sido una línea recta. Habrá resistencias, ataques y habrá quien busque argumentos para frenar el avance».