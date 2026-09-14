Puesta de largo de la Liga F 2026-2027: «Queremos construir afición y que las niñas sueñen con ser futbolistas»

La Liga F ha celebrado su puesta de largo en el Espacio Alcalá de Madrid, en la que es su quinta temporada como competición profesional –que ya ha arrancado– y en la que afronta varios retos importantes. Clubes, futbolistas y representantes de todas las instituciones –incluyendo el Gobierno de Sánchez, con la ministra de Igualdad Ana Redondo y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes– se han reunido en un evento en el que han tratado las líneas a trabajar de este nuevo curso y los objetivos a conseguir.

En una conversación sobre el presente y el futuro de la competición, la presidenta de Liga F agradeció la confianza recibida y situó a los clubes en el centro del proyecto. «Los clubes son la razón de ser de Liga F y nuestra obligación es escuchar sus necesidades y trabajar para que todos puedan desarrollar sus proyectos», señaló Álvarez, que defendió el diálogo y el trabajo conjunto como bases para continuar avanzando y generar nuevas oportunidades para las futbolistas.

La presidenta puso en valor las mejoras que ha traído consigo la profesionalización, tanto en la organización de la competición como en las condiciones en las que las jugadoras desarrollan su carrera. Entre ellas, destacó los avances del II Convenio Colectivo de maternidad, conciliación, salud mental y formación, al tiempo que reconoció el esfuerzo de los clubes y las futbolistas para convertir ese progreso en una realidad dentro y fuera del terreno de juego.

La estrategia audiovisual ocupó un lugar destacado durante el encuentro. Después de cerrar la pasada temporada con una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, un 11,2% más que el curso anterior, Liga F refuerza su apuesta por un modelo mixto que combina las retransmisiones de DAZN con cuatro partidos por jornada en abierto a través de Televisión Española y TV3. Una decisión orientada a facilitar el acceso a la competición, llegar a nuevos públicos y aumentar su valor para los clubes, las futbolistas y los patrocinadores.

«No buscamos únicamente una buena cifra de audiencia un día; queremos construir una afición que esté con nosotros cada fin de semana. En la primera temporada de Liga F abrimos 8 estadios principales, y este año 70 grandes estadios, y estamos muy contentos con las audiencias de nuestro nuevo modelo audiovisual. El fútbol femenino lidera una parte social. Que las niñas del futuro sueñen con ser futbolistas», explicó la presidenta de Liga F.

Ese objetivo se extiende también a los canales digitales, donde Liga F supera los 1,1 millones de seguidores en el conjunto de sus perfiles, y a los estadios, con el propósito de reforzar la vinculación con los aficionados y convertir la asistencia a los partidos en una experiencia habitual.