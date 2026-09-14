Los Reyes darán una cena de gala en honor a Macron en su visita de Estado y Sánchez le recibirá en Moncloa

El jefe de Estado francés acudirá acompañado por su esposa, Brigitte Macron, en un viaje que se produce ocho años después de la visita de los monarcas españoles a París en 2018. Desde entonces, estaba pendiente esta visita que se ha ido posponiendo por varios motivos, incluida la imposibilidad de ratificar el Tratado de Amistad entre ambos países, que sigue pendiente.

El Ejecutivo ha confirmado este lunes el programa de este viaje y asegura que se desarrolla en el marco «de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos».

Los gobiernos de los dos países tienen pendiente convocar una cumbre bilateral desde hace algo más de tres años, ya que la última se celebró en Barcelona en enero de 2023.

La cena de gala con los Reyes, Felipe VI y Letizia tendrá lugar, previsiblemente, el martes 29 y al día siguiente se producirá el encuentro con Sánchez en La Moncloa a las 12 horas.

Pendiente la aprobación del Tratado de Amistad

Firmado por Sánchez y Macron en la cumbre celebrada en Barcelona en enero de 2023, la polémica en torno al artículo 2.4, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, ha impedido hasta la fecha su ratificación.

El Gobierno intentó aprobarlo en 2025 pero fracasó por la abstención de Junts y Podemos en el Congreso. Un año después volvió a llevar la iniciativa a votación y para superar este escollo llegaron a un «acuerdo interpretativo» por el que se invitará a ministros galos a participar en reuniones paralelas creadas ex profeso pero no en el Consejo de Ministros propiamente dicho.

Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo siguen rechazándolo y se valieron de su mayoría absoluta en el Senado para paralizar su entrada en vigor. El PP considera que ese punto es contrario a la Constitución y aprobó un requerimiento en la Cámara Alta para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto. Si el TC respalda la tesis del Gobierno, la votación volvería al Congreso y previsiblemente saldría adelante con los votos favorables de la mayoría de la investidura.

Por el contrario, la Asamblea Nacional y el Senado franceses ya dieron luz verde al Tratado en marzo de 2025 y por tanto París permanece a la espera de que España haga lo propio.

Elecciones en Francia y España

La visita de Macron se ha fijado para pocos meses antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Francia, cuya primera vuelta está prevista el 18 de abril de 2027 y la segunda para el 2 de mayo. También habrá elecciones generales en España en 2027, en una fecha todavía por concretar.