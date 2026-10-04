Verstappen se estrena en la era eléctrica y Alonso da otra lección a la F1 con un heroico octavo en Malasia

Max Verstappen ha logrado su primera victoria del Mundial de Fórmula 1 2026 en la interminable carrera del Gran Premio de Bahréin, celebrada excepcionalmente en Malasia, donde Fernando Alonso también obtuvo su mejor resultado de la temporada. Un octavo puesto contra todo pronóstico que encumbró a un piloto de leyenda que a sus 45 años, y por muchos más, sigue dando lecciones de pilotaje cada domingo al resto de participantes. Un remontadón que su equipo le puso más difícil con un mal planteamiento desde el principio.

El caos de Malasia premió a los mejores pilotos. Verstappen, tetracampeón del mundo, se estrenó en la era eléctrica; Kimi Antonelli, a las puertas del título tras la caída de George Russell al final de la prueba, y Lewis Hamilton, siete veces ganador de la F1, llegaron al podio; y Alonso, bicampeón, consiguió su mejor resultado de la temporada, una octava posición milagrosa tratándose de Aston Martin.

A Carlos Sainz, que también conoce de sobra la sensación de vencer, le arruinó la carrera un novato, aunque el Williams sufrió, y mucho, en Malasia. El piloto español terminó decimoséptimo después de que Gabriel Bortoleto le tocase por detrás en la primera resalida. La FIA sancionó al de Audi con 10 segundos. Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Lando Norris y Arvid Lindblad cerraron la zona de puntos.

La FIA lo empaña todo

Difícil resumir en un puñado de líneas lo que ocurrió desde las 9:00 hasta las 12:22 en el circuito de Sepang. Más de tres horas fue el tiempo que la F1 necesitó para llevar a cabo una carrera gafada. Se suspendió en su ubicación original, Sakhir, en abril por el conflicto en Oriente Medio y este domingo estuvo en jaque por sucesos que se podrían catalogar de paranormales.

Con motivo del fortísimo diluvio que cayó durante la previa, la carrera no comenzó a las 9:00, hora prevista en el calendario. La lluvia había vuelto a sorprender a la F1, aunque esta vez era hasta comprensible que no se corriese ante semejante cantidad de agua en Malasia. Ahí comenzó el cortocircuito de la FIA.

40 minutos de retraso hasta que el primer intento de salida con una vuelta de formación que ya es uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la que se hace llamar categoría reina. La mayoría de los coches con el nuevo reglamento eléctrico se quedaron parados en mitad de la pista. Hamilton, directamente, tuvo que apartarse a un lado cuando salía segundo.

El desconcierto era total y la FIA se saltó sus propias normas. El organismo no envió el siguiente mensaje: «Procedimiento de salida suspendido», y no se sabía si había bandera roja o qué demonios tenían que hacer. Los pilotos regresaban al garaje y la decisión no fue otra que apurar al máximo hasta ofrecer un nuevo horario de salida.

10:33. Esa fue la hora a la que los pilotos volvieron a salir desde el pit-lane para dar dos vueltas y formar la parrilla con el orden establecido en la clasificación, a pesar de los múltiples rebases (prohibidos) durante la anterior vuelta de formación. Empezaba el lío que nos gusta en esta F1 irreal. Tras el apagón general en el anterior intento, los que se pasaron de listos, es decir, los que montaron neumáticos de seco, caían hasta el final en la salida… entre ellos, cómo no, Alonso. Aston Martin le obligaba a la heroica.

Delante, los Mercedes despegaban como un avión para arrebatar el mando a Verstappen y Antonelli pasaba a liderar por delante de Russell, pero el holandés cocinaba su venganza a fuego lento. Llegó tras la primera bandera amarilla, causada por el abandono de Valtteri Bottas, en una resalida en la que el de Red Bull volvió a mostrar al líder del Mundial y futuro campeón que Sepang es un circuito de mayores, aunque el italiano se graduará pronto. No soltaría el primer puesto hasta el final.

Otra remontada para el recuerdo de Alonso

Ahí arrancaba también Alonso, que, lejos de rendirse tras verse decimoctavo, tiró a muerte con el duro hasta acechar por primera vez la zona de puntos. Tuvo que parar otra vez unas vueltas más tarde y con su nuevo recambio firmó uno de los adelantamientos del año. Uno que el debutante Arvid Lindblad no olvidará. Primero por el interior para tomar ventaja y culminando por el exterior cuando el de Racing Bulls pensaba que se habría librado de la casta del asturiano.

Verstappen triunfa

Su esfuerzo tuvo recompensa con el adiós de Russell por un fallo de motor y Norris, vigente campeón del mundo, no tuvo agallas para superar con el McLaren su defensa con el Aston Martin en las últimas vueltas. Lando que, por cierto, había patinado en la segunda resalida, tras el accidente de Alex Albon, colándose en la curva 1. No hubo sanción. Verstappen ganaba por delante de Antonelli. La F1 está en todo lo alto y el fin de semana que viene hay más en Singapur.

Top 10 del GP de Bahréin