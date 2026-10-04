Bortoleto arruina a Sainz con un toque por detrás y la FIA sólo le sanciona con 10 segundos
El brasileño se carga la carrera del piloto español
El perjudicado fue sancionado el fin de semana pasado con cinco posiciones por un incidente muy leve
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Gabriel Bortoleto borró del mapa a Carlos Sainz en la relanzada de la carrera del Gran Premio de Bahréin, celebrada excepcionalmente en Malasia. En una prueba marcada por el caos por la lluvia y el apagón de los motores en el primer intento de salida, el español se vio perjudicado por el joven piloto de Audi.
El brasileño le tocó por detrás y, tras dar un giro escalofriante de 360º y encontrarse al resto de competidores de cara, el madrileño se fue hasta la última posición, cuando había salido decimotercero y estaba sexto antes de la bandera amarilla causada por el abandono de Valtteri Bottas.
Cabe recordar que, por un incidente mucho más leve, Sainz fue sancionado con cinco posiciones en parrilla el pasado fin de semana en Bakú. Lo único que hizo el español fue, a juicio de la FIA, ignorar la bandera amarilla provocada por una salida de pista de Lando Norris en la clasificación de Azerbaiyán. La decisión del organismo fue una sanción de 10 segundos a Bortoleto, pero ¿quién le devolvía el tiempo perdido a Carlos?
📹 Bortoleto ha tocado a Sainz en la curva 2 provocando el trompo del madrileño en la relanzada
#F1 #BahrainGP 🇧🇭🇲🇾
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— The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) October 4, 2026
«¡No me ha dado espacio!», dijo además Bortoleto por radio, a lo que Sainz respondió: «Te he dado todo el espacio del mundo…» Ambos pilotos mantienen una relación amistosa, pero este domingo la pista abrió una brecha por culpa de la patosa maniobra del brasileño. Al final, un frustratante decimoséptimo en el trazado que Williams considera que es donde más sufre.
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— Archivo TFL 🏁 (@ArchivoTFL_) October 4, 2026