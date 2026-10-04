Los expertos en plagas coinciden: para evitar que las chinches en casa «hay que hacer barreras físicas»

Las plagas de insectos pueden convertirse en un auténtico problema si llegan a entrar en casa. Y lo peor es que es fácil que se produzcan si dejamos ventanas abiertas todo el día o tenemos pequeñas grietas o rendijas por las que cualquier insecto se pueda colar. Entre ellos están las chinches, cuya presencia puede convertirse en un problema si no nos damos cuenta a tiempo. De este modo, debemos tener siempre cuidado, pero hay épocas del año en las que es especialmente importante estar atentos. El verano es una de ellas, pero también ahora en otoño, cuando comenzamos a sacar ropa de abrigo, poner mantas y preparar la casa para los meses de frío. Por eso, conviene hacer primero una limpieza general y luego revisar bien las zonas menos accesibles de la vivienda, y de este modo actuar antes de que el problema se extienda para que no tengamos que recurrir posteriormente a tratamientos mucho más complejos.

Una de las recomendaciones pasa por algo tan sencillo como dificultar físicamente el acceso de los insectos al interior de la vivienda. Así lo explicó Pello Jauregui, especialista en control de plagas, durante una intervención en el programa Quédate con Ane, de EITB. El experto destacó la utilidad de instalar mosquiteras y sellar grietas y pequeños huecos por los que pueden acceder o refugiarse diferentes insectos. «Hay que hacer unas barreras físicas para evitar que los insectos entren», señaló Jauregui, que también explicó qué conviene hacer cuando ya se ha detectado su presencia en casa.

Las barreras físicas que hay que hacer para evitar chinches en casa

La primera medida que plantea Jauregui es sencilla y no requiere utilizar productos químicos: bloquear los posibles puntos de entrada. «Hacer unas barreras en las ventanas para que ningún insecto volador pueda entrar, basta con unas redes o unas mosquiteras. Además, hay que tapar las grietas», explicó el especialista. De esta forma, las ventanas y otros accesos habituales quedan protegidos y se reducen las posibilidades de que diferentes insectos procedentes del exterior consigan entrar en la vivienda. El sellado de grietas resulta especialmente interesante porque estos pequeños espacios también pueden servir de refugio para distintas plagas una vez que se encuentran dentro de casa.

En el caso concreto de las chinches podemos además sufrirlas doblemente. Por un lado están las chinches verdes que proceden del exterior y que pueden volar, de modo que pueden entrar perfectamente por una ventana así como colarse por rendijas. En el caso de las chinches de cama, suelen aparecer porque nosotros mismos las traemos ya sea en una maleta tras haber viajado o porque por ejemplo introduzcamos en casa un mueble de segunda mano. En el caso de las primeras chinches podemos hacer lo que recomienda el experto, para las segundas, se recomienda sellar grietas alrededor de rodapiés y otras aberturas, además de reducir el desorden, aspirar con frecuencia y revisar esos muebles de segunda mano antes de introducirlos en casa.

Qué hacer cuando aparecen chinches u otros insectos en casa

Jauregui también insiste en que el primer paso cuando se descubre un insecto es identificar correctamente ante qué especie nos encontramos y valorar el entorno. «Lo primero que hay que hacer es tranquilizar al cliente, ver el entorno en el que está el insecto, cómo se comporta», explicó durante su intervención. En el caso del insecto al que se refería en el programa, destacó además que puede desprender un olor desagradable cuando se siente amenazado o cuando alguien se aproxima demasiado. «Su problema es que cuando nos acercamos desprende un mal olor, aunque si les dejamos tranquilos no desprenden ese mal olor», señaló.

La identificación es importante porque no todas las especies que popularmente reciben el nombre de chinche tienen el mismo comportamiento ni requieren idénticas medidas de control. Las chinches de cama, por ejemplo, se alimentan de sangre y sus picaduras pueden provocar picor e irritación, aunque no se conocen como transmisoras de enfermedades. Además, suelen esconderse durante el día en costuras de colchones, somieres, cabeceros, muebles y pequeñas grietas próximas a los lugares donde duermen las personas. Los expertos advierten de que las picaduras pueden causar desde pequeñas marcas hasta reacciones alérgicas en casos poco frecuentes, por lo que detectar correctamente una infestación es fundamental antes de iniciar cualquier tratamiento.

Cómo prevenir una plaga y cuándo recurrir a profesionales

La prevención no termina con la instalación de una mosquitera. Revisar periódicamente grietas y rendijas, evitar acumulaciones innecesarias de objetos y prestar atención a muebles, textiles o equipaje que llegan desde otros lugares puede ayudar a detectar el problema antes de que aumente. En el caso de las chinches de cama, se recomienda como mencionamos, aspirar las zonas susceptibles de servir de escondite, utilizar fundas protectoras para colchones y somieres y revisar cuidadosamente los muebles. Sellar pequeños huecos con materiales adecuados elimina además posibles refugios y dificulta el desplazamiento de los insectos entre distintas zonas de la casa.

Cuando el problema ya está extendido, sin embargo, las medidas preventivas pueden no ser suficientes. Jauregui menciona en su intervención la fumigación como uno de los recursos empleados para terminar con determinados insectos, pero ante una infestación de chinches conviene recurrir a un tratamiento específicamente indicado para esta especie y, especialmente cuando la presencia es importante, solicitar la valoración de profesionales de control de plagas.