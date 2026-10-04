Se buscan voluntarios para vivir gratis en Bélgica con 3 comidas al día e Internet rápido a cambio de llevar su web y sus redes 16 horas semanales

¿Quién no ha pensado alguna vez en cambiar el alquiler por unas semanas en el campo con el portátil bajo el brazo? Una comunidad sostenible de Alveringem, en el oeste de Bélgica, busca voluntarios que la hagan visible en Internet y en las redes sociales. A cambio ofrece alojamiento, desayuno, comida y cena todos los días e internet rápido.

El trato es de 16 horas de trabajo a la semana con tres días libres, y la estancia mínima es de cuatro semanas, sin un máximo fijado en el anuncio. Se duerme en una habitación privada o en un dormitorio compartido y hay un espacio de trabajo propio. La oferta tiene requisitos concretos y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Bélgica

El anfitrión se llama Hendrik y el anuncio presenta su proyecto como una comunidad que quiere desconectarse de la red eléctrica y sacar adelante un cohousing, es decir, un grupo de personas con espacios privados que comparte zonas comunes y tareas. Por las fotos y las reseñas, todo apunta a que se trata de la antigua Brouwerij Feys, una maltería y cervecera de Beveren-aan-de-IJzer reconvertida en espacio cultural y de convivencia.

El complejo, levantado a finales del siglo XIX, figura como monumento protegido en Flandes desde 2001. Queda en el municipio de Alveringem, una zona rural del Westhoek muy cerca de la frontera con Francia.

¿Qué más entra en el paquete? Cocina a disposición, lavandería gratuita, bicicletas, servicio de recogida, excursiones y eventos gratis, terapias holísticas y descuentos en bebidas, visitas y alojamiento. El anfitrión suma 12 reseñas con una nota media de 4 sobre 5. Eso sí, contesta al 50% de los mensajes y suele tardar unos cuatro días.

Las tareas tecnológicas y el horario

El título del anuncio lo dice sin rodeos, «necesitamos que nos hagas visibles en Internet y en las redes sociales». El trabajo mezcla dos perfiles, el de desarrollador web, que ayuda a crear y mantener las páginas del proyecto, y el de redactor, que escribe, edita y publica contenidos inspiradores.

Hendrik también quiere vídeos cortos que informen e inspiren a otros sobre la iniciativa, y que enseñen el proyecto «bien estructurado y mejor de lo que tenemos ahora». Su web actual funciona con WordPress, un gestor que permite publicar textos, fotos y vídeos sin escribir código.

Son 16 horas semanales con tres días libres, más o menos cuatro mañanas de oficina. Las reseñas coinciden en que el horario se respeta, aunque un voluntario avisa de que las tareas no siempre están bien definidas y conviene ser proactivo y proponer proyectos propios.

¿Raro que un proyecto rural necesite un perfil digital? No tanto. Hay informáticos que se van a vivir a la Antártida para mantener las redes de una base científica. Hasta la NASA busca voluntarios para sus simulaciones de la Luna y Marte.

Los requisitos para postularse

Hay que tener más de 19 años, un nivel intermedio de inglés y nociones básicas de neerlandés, la lengua que se habla en Flandes. Se aceptan viajeros solos, parejas y dúos que viajen juntos. Las plazas están abiertas de septiembre a febrero, siempre con un mínimo de cuatro semanas.

El anuncio no recoge tasas extra, pero el voluntario paga sus vuelos, el seguro de viaje, los desplazamientos dentro del país y el visado si lo necesitara. Tampoco hay sueldo, ojo, nada que ver con la empresa británica que paga 75.000 euros y alojamiento por entrenar robots humanoides.

¿Y el visado? Bélgica está en el espacio Schengen, así que un español entra sin visado y le basta con el DNI o el pasaporte en vigor, según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

El primer paso es crear un perfil en la plataforma y elegir un plan de pago anual. El básico para viajeros solos, llamado Trips, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros). Para parejas o dúos hay planes desde 69 dólares (unos 60 euros), y los planes Pack, de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros), añaden más protección.

Después se envía la solicitud al anfitrión, se espera su preaprobación y se confirma el viaje. Ese último paso activa la Protección WP, que en el plan básico reembolsa hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó. También garantiza la devolución si ningún anfitrión responde en 30 días.

Las plazas de este tipo de ofertas suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.

Crédito de la imagen: Mouterij & Brouwerij Feys.