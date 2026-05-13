Tardif sostiene que Brigitte Macron leyó un mensaje que «nunca debió haber visto» y que no era tanto el contenido literal lo que le afectó, sino lo que insinuaba. En palabras recogidas en su investigación, lo que habría impactado a la primera dama es la «posibilidad» de una relación emocional o al menos de una conexión más íntima entre su marido y la actriz. Esa idea, aunque no confirmada ni materializada, habría sido suficiente para desencadenar una reacción de tensión dentro de la pareja presidencial.

El libro describe que Emmanuel Macron habría mantenido durante meses una relación de carácter «platónico» con la actriz, basada en intercambios de mensajes que, según fuentes citadas por el periodista, «iban demasiado lejos». Entre esas frases, se mencionan elogios personales que habrían contribuido a generar malestar en la relación matrimonial. La aparición de este vínculo, aunque no físico ni formal, habría sido interpretada por Brigitte como una amenaza emocional.

El episodio del avión, grabado por varias agencias internacionales, muestra a la primera dama realizando un gesto brusco hacia el rostro del presidente justo antes de descender en Hanói. Las imágenes se viralizaron rápidamente, alimentando todo tipo de interpretaciones en redes sociales y medios internacionales. Mientras el entorno del Elíseo insistía en que se trataba de una «broma» o un «momento de relajación», la escena quedó instalada como uno de los momentos más comentados de la diplomacia francesa reciente.

Con esta nueva versión, el gesto deja de ser una simple anécdota pública para convertirse en el reflejo de una tensión privada expuesta accidentalmente ante las cámaras. La figura de Golshifteh Farahani, reconocida actriz con una amplia trayectoria internacional, entra así en un relato inesperado que la vincula indirectamente con una crisis conyugal en el corazón del poder francés.

El Palacio del Elíseo ha negado de forma reiterada esta interpretación y ha rechazado cualquier insinuación de conflicto relacionado con la actriz. Sin embargo, el libro reabre el debate sobre la vida privada de la pareja presidencial y sobre hasta qué punto los gestos públicos pueden ocultar dinámicas personales más complejas.

Lo cierto es que, más allá de la veracidad definitiva de esta versión, el episodio vuelve a colocar a Emmanuel y Brigitte Macron en el centro de la atención mediática. Un simple gesto captado en la puerta de un avión ha terminado convertido en un relato de celos, interpretaciones cruzadas y supuestas tensiones, que ahora encuentran en este libro una explicación tan polémica como difícil de verificar.