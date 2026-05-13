Brigitte y Emmanuel Macron: la versión que lo cambia todo sobre la «bofetada» viral en Vietnam
Un libro del periodista Florian Tardif reabre la polémica sobre la supuesta bofetada de Brigitte Macron a Emmanuel
Según esta versión, el gesto no habría sido una broma de pareja
El autor señala que la primera dama habría leído en el teléfono del presidente conversaciones con una actriz
Un nuevo libro del periodista Florian Tardif, titulado Una pareja casi perfecta, ha reabierto uno de los episodios más comentados de la política francesa reciente: el gesto captado en Vietnam en el que Brigitte Macron parece golpear en la cara a su marido, el presidente Emmanuel Macron, al abrirse la puerta del avión presidencial. Lo que durante meses fue interpretado entre bromas, memes y versiones oficiales contradictorias, ahora adquiere una nueva lectura que apunta directamente a una crisis íntima provocada por un mensaje de una conocida actriz.
Según el autor, el origen del tenso momento no fue una simple broma de pareja ni un gesto de complicidad, como defendió inicialmente el Palacio del Elíseo, sino la reacción de la primera dama tras descubrir en el teléfono del presidente un mensaje de la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani. Este hallazgo habría ocurrido durante el propio vuelo oficial hacia Vietnam, generando una conversación incómoda que se habría prolongado hasta el momento del desembarque.