Tráiler de ‘Wildwood’: el mejor stop-motion regresa de la mano del sello Laika

Disney, Pixar, DreamWorks y el Studio Ghibli son las dominadoras culturales del cine de animación. No obstante, los amantes más cafeteros del formato saben de la existencia de otra gran compañía clave en el desarrollo artístico del stop-motion (técnica de grabación fotograma a fotograma). Hablamos, por supuesto, del sello Laika, responsables de grandes obras maestras como Los mundos de Coraline (2009) o Kubo y las dos cuerdas mágicas (2016). Por eso, los espectadores están hoy de enhorabuena, porque la marca acaba de lanzar el primer tráiler de Wildwood, su nueva película siete años después de estrenar Mr. Link: El origen perdido.

Dirigida por el propio CEO de Laika, Travis Knight, Wildwood parte de la novela fantástica infantil publicada en 2011 por Colin Meloy y su esposa, la ilustradora Carson Ellis, quien dibujó este libro de más de 500 páginas adaptadas al libreto por Chris Butler, codirector habitual del estudio. Sin embargo, esta no es la primera colaboración de Butler y Knight que llegará este 2026 al patio de butacas. Pues, en pocas semanas, el cineasta estrenará el live action de He-Man y los Masters del Universo. Otro retrato de un mundo de aventuras mágico, pero no tan artesanal como lo que a todas luces parece un nuevo hito en la siempre compleja animación plano a plano, donde los artistas deben mover, una a una, todas las piezas para crear esa sensación de movimiento quirúrgico y casi más propio del terreno de los sueños y de la creatividad que del celuloide convencional.

Tráiler de ‘Wildwood’: el regreso del talentoso equipo de Laika

There are places you don’t go. One choice changes everything. Watch the Teaser Trailer for Wildwood now, and see the movie in theatres everywhere October 23. #Wildwood pic.twitter.com/1COoQT3REY — LAIKA (@LAIKAStudios) May 13, 2026

La sinopsis de Wildwood compartida por la productora es la siguiente: «Tras el secuestro de su hermano pequeño por una bandada de cuervos, la testaruda adolescente Prue McKeel emprende una desesperada misión de rescate en el Bosque inaccesible, un bosque encantado escondido a las afueras de Portland, Oregón. Acompañada de su despistado pero leal compañero de clase, Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. Sumergirse en ese mágico mundo implicará verse envueltos en un conflicto que amenazará el equilibrio del bosque y así, la joven protagonista deberá descubrir una fuerza que desconocía si quiere salvar a su hermano y proteger el futuro de Wildwood».

Peyton Elizabeth Lee (Scandal) ofrece su voz en la versión original a McKeel y Jacob Tremblay (La habitación) interpreta a Curtis. El resto del casting de doblaje se completa con nombres de figuras tan conocidas como Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkafina, Angela Basset, Jake Johnson, Charlie Day y Amandla Stenberg.

El tráiler de la cinta es tremendamente ambicioso, mostrando un relato de fantasía oscura y dando a entender que hasta la fecha, esta podría ser la obra más madura y poderosamente emocional de Laika. Su sucesión de imágenes, el carácter indómito de Prue y la canción de My Tears are Becoming a Sea de M83 hacen el resto: Wildwood ya ha conseguido conquistarnos el corazón con solo con un simple material promocional.

¿Cuándo se estrenará?

Wildwood llegará a los cines el próximo 23 de octubre y, por su reclamo, todo parece indicar que será una de las grandes candidatas a los próximos premios Oscar, junto a otras cintas de animación como Toy Story 5 o Hoppers.