El estudio de cine japonés Ghibli, considerado el mejor del mundo en animación, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades

Studio Ghibli, considerado el mejor estudio de cine de animación del mundo, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El estudio japonés es el responsable de películas tan reconocidas como El viaje de Chihiro, y tiene un palmarés con varios premios Oscar a Mejor película de animación.

La Fundación Princesa de Asturias ha premiado de esta forma un género que, a pesar de su gran consumo con un público infantil siempre fiel, no suele encontrar un reconocimiento a la altura de su número de espectadores, independientemente del formato. Además, lo hace con un estudio japonés, que va más allá de ese perfil de audiencia y abarca historias para todas las edades, una particularidad con la que ha logrado un gran impacto cultural a nivel mundial desde hace años.

Fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de series como Heidi y Marco- y Toshio Suzuki, el estudio japonés ha realizado más de una veintena de películas que han conseguido trascender como éxitos internacionales. Su trabajo se ha reconocido con seis nominaciones y tres premios de la Academia de Hollywood -dos Oscar a la Mejor película de animación por El viaje de Chihiro (2023) y El chico y la garza (2024) y el Honorífico a Hayao Miyazaki (2014)-, además de la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes -la primera en la historia del certamen a un colectivo- y el Premio Donostia 2024 a Miyazaki. La retirada del director provocó que se detuviera temporalmente la actividad del estudio nipón, aunque regresó.

Studio Ghibli también ha producido cortometrajes, spots de televisión y una TV movie, y ha colaborado en el desarrollo de varios títulos de videojuegos. Además, presume de estar detrás de seis películas de anime que se encuentran entre las 10 más taquilleras del género realizadas en Japón. El Viaje de Chihiro recaudó más de 360 millones de dólares en todo el mundo. El oscarizado film también obtuvo el Oso de Oro, mientras que El chico y la garza se llevó el BAFTA y el Globo de Oro a Mejor película de animación.

Studio Ghibli suma el Princesa de Asturias a sus premios

El estudio japonés cuenta también con cinco premios de la Academia Japonesa de Animación y el Animage Anime Grand Prix. Ahora, Ghibli toma el relevo del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades al filósofo Byung-Chul Han, que a su vez sucedió a la historietista, cineasta y pintora Marjane Satrapi. El jurado se ha decidido por los nipones, que competían con otras 47 candidaturas de 20 países.