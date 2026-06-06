Esta es la nueva pareja que protagonizará la nueva temporada de la serie más exitosa: ‘Off Campus’ ya tiene a sus protagonistas

Una de las series que más éxito ha tenido entre los jóvenes es Off Campus que está basada en la saga de novelas Kiss me de Ellen Kennedy. Sus fieles seguidores están ya esperando la segunda temporada que ya fue confirmada por Prime Video en febrero y por ahora lo que sabíamos era que se centraría en otra historia de amor. La novedad es que se acaba de empezar a rodar el pasado 1 de junio una segunda entrega con una nueva pareja protagonista formada por los personajes de Allie Hayes, papel interpretado por la actriz Mika Abdalla, la mejor amiga de Hannah, y Dean Di Laurentis, al que da vida el actor Stephen Kalyn, el compañero de hockey sobre hielo de Garrett. Además de seguir el romance de Allie y Dean, también se verá qué ocurre con la relación entre Garrett Graham y Hannah Wells que eran los protagonistas de la primera temporada.

La serie Off Campus se ha convertido en la tercera serie de estreno más vista de su historia en Prime Video con un total de 36 millones de espectadores en sus dos primeras semanas. Se centra en las relaciones de amor y amistad entre un grupo de jugadores de hockey. Una original ficción juvenil que me recuerda a Más que rivales (Heated Rivalry) por entorno deportivo en el que se desarrolla y Prime Video sabe que la segunda temporada va a ser uno de sus grandes éxito de audiencia.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de Off Campus?

Esta segunda temporada se va a corresponder con el segundo libro de esta saga de novelas superventas Kiss me de Ellen Kennedy. En esta ocasión la trama se centra en el romance entre Allie Hayes, papel interpretado por la actriz Mika Abdalla, la mejor amiga de Hannah, y Dean Di Laurentis, al que da vida el actor Stephen Kalyn, el compañero de hockey sobre hielo de Garrett. En la primera temporada vimos que los dos eran «amigos con derecho a roce» y en esta nueva entrega veremos como evoluciona su relación. Pero además, sus fans podrán seguir lo que ocurre en la relación entre Hannah y Garrett, ya que seguirán siendo una parte importante de la trama de la segunda temporada.

En la primera temporada de este drama universitario vimos cómo se centraba en el día a día de un equipo de hockey sobre hielo de élite que tienen que lidiar con la exigencia de este complejo deporte y sus relaciones de amistad y diferentes romances. Los protagonistas fueron Hannah y Garrett que, aunque era polos totalmente opuestos, se arriesgaron a vivir una preciosa historia de amor que ha conquistado a los usuarios jóvenes de Prime Video.

En cuanto al estreno de la segunda temporada se espera que sea antes de mayo de 2027, pero todavía no se ha confirmado este dato por parte de Prime Video. Hay que tener en cuenta que la primera temporada de Off Campus se estrenó en mayo de 2026 y ya en febrero se conoció la noticia de que Prime Video renovaba la serie una segunda temporada. Como hemos comentado, los actores han empezado el rodaje el 1 de junio y, si no hay cambios de última hora, se prolongará hasta el viernes 18 de septiembre.

El reparto de esta segunda temporada

En cuanto al reparto de la segunda temporada de Off Campus en el vídeo promocional que han subido a las redes sociales de la conocida serie vemos que volverán a estar en el reparto los actores Ella Bright como Hannah Wells, Belmont Cameli como Garrett Graham, Mika Abdalla como Allie Hayes, Stephen Kalyn como Dean Di Laurentis, Antonio Cipriano como John Logan y Jalen Thomas Brooks como John Tucker.

Además, esta nueva temporada contará con caras nuevas como las actrices India Fowler (White Lines, Insomnia) que interpretará a Grace Ivers y Phillipa Soo (Hamilton) como Scarlett, una artista de teatro que dirige una obra original para el departamento de teatro de la Universidad de Briar. El que no estará en esta segunda entrega será el personaje de Justin, al que dio vida el actor Josh Heuston.

La serie Off Campus está ambientada en el mundo de los deportistas y transcurre en un entorno de esfuerzo y competitividad, pero en él tienen gran importancia para sus protagonistas las historias de amor las cenas y las fiestas universitarias y las visitas a los karaokes.