Los albañiles coinciden: mezclar cemento con cola blanca es el mejor truco para lograr un acabado perfecto

Expertos en albañilería han desvelado un gran truco para reformas caseras: mezclar cemento con cola blanca para lograr un acabado perfecto. Algunos albañiles especializados en la materia han recomendado crear esta mezcla que se podrá adherir mejor a la pared. Esto también supone una opción más económica e igual de resolutiva para pequeñas reformas dentro de casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este truco casero llevado a cabo por los albañiles.

En el mundo de la construcción hay pequeños trucos que pueden marcar la diferencia y, cuando se trata de pequeñas obras dentro de casa, aún más. Los expertos en esta materia han recomendado realizar una mezcla que favorecerá la resistencia de las juntas para que no aparezcan grietas en las pequeñas obras que se realicen dentro del hogar. Esta poción mágica consiste en añadir cola blanca al cemento para que hagan un maridaje perfecto en la construcción.

«Al mezclar pegamento PVA con cemento, el pegamento actúa como aglutinante, aumentando drásticamente la resistencia, la flexibilidad y la resistencia a las grietas. En este vídeo, te mostraremos exactamente cómo combinar ambos materiales, la proporción de mezcla correcta y la técnica de aplicación adecuada para obtener resultados reales y duraderos», dice sobre este truco los expertos de Inventor 247, un canal de YouTube en el que también dejan claro que este método cambiará tu forma de utilizar el cemento si «fabricaste bloques de hormigón ligeros, reparas grietas o creas moldes decorativos superresistentes».

Así se mezcla el cemento con la cola blanca

Desde esta página también explican cómo llevar a cabo el proceso de mezcla entre el cemento y la cola blanca. Primero, habrá que poner sobre un recipiente varias paladas de cemento procedente de un saco que tendrá que ser comprado previamente. Acto seguido, a diferencia de la forma habitual, que consiste en mezclarlo con agua y removerlo con una cuchara para posteriormente dejarlo reposar, en este caso habrá que verter la cola blanca sobre el polvo de cemento. También se puede diluir un poco de cola blanca en el agua de amasado y de añadir el cemento (y arena en algunos casos).

Los expertos de esta página recomiendan triturar corcho y añadirlo a la mezcla. Posteriormente, habrá que remover hasta que absorba bien los líquidos. En este vídeo también ponen como ejemplo dos usos para esta mezcla de cemento y cola blanca. Por ejemplo, en el primer paso le añaden pintura y otros productos para pintar la pared, certificando que el resultado es sobresaliente.

Después, los expertos en albañilería también hacen dos bloques, uno de cemento normal y otro de blanco, que añaden al agua, obteniendo un resultado mejor en la mezcla de cola, cemento y corcho. Así que estos especialistas en albañilería dejan claro que esta será la opción más económica, práctica y duradera que proporcionará una resistencia, la flexibilidad y la resistencia a las grietas. Esto será vital para pequeños retoques en obras que puedas realizar en tu casa por los siguientes beneficios: