La psicología dice que las personas que recogen la casa antes de que lleguen invitados no lo hacen sólo por limpieza, en realidad es una forma de controlar a impresión que transmiten a los demás

A la hora de recibir visitas tendemos a limpiar previamente la casa para dar una buena imagen del lugar. También son numerosas las personas que dejan la recogida del hogar para el último momento, incluso cuando el invitado se encuentra de camino a la vivienda. Una actividad que no sólo está relacionada con un buen recibimiento, sino que supone un reflejo de la rutina y personalidad del dueño de la casa.

¿Por qué se recoge?

El cúmulo de objetos, vajilla o ropa en espacios de la casa donde no suele ser habitual verlos puede parecer normal para una persona que está acostumbrada a vivir de esta forma en su propia casa. Aunque, cuando se espera visita es el propio responsable de la vivienda el que imagina lo que puede pensar su invitado sobre la misma. Esto produce que aparezcan las prisas a última hora.

Al mismo tiempo, una vivienda ofrece una perspectiva más íntima sobre la forma de vivir de quienes las habitan. Los psicológos han estudiado este fenómeno y señalan que las personas se crean impresiones a partir de los entornos que conocen. Esto se manifiesta mediante la retirada de objetos personales esparcidos por el espacio, la limpieza de la mesa donde sirven la comida, el lugar donde dejan los bolsos y abrigos y la comprobación del aseo.

El trasfondo: miedo a ser juzgado

Los especialistas confirman que ordenar antes de recibir visitas podría significar que tenemos miedo a ser juzgados, imaginando casos hipotéticos previamente como los comentarios sobre los platos del fregadero o la ropa sin recoger del sofá.

Además, cuando recibimos a alguien en nuestras viviendas siempre buscamos la hospitalidad hacia esa persona que cruzará el umbral de nuestra puerta para adentrarse a un espacio más personal que engloba gustos y recuerdos. Una conducta que también podría modificarse dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si el invitado es alguien de confianza la rutina de recogida podría no realizarse de manera estricta.

La mejor forma de preparar la casa

La mejor manera para preparar la casa ante la llegada de un invitado se resume en cuatro pasos clave:

Mantener despejado el camino entre la entrada y el lugar donde se recibirá a esa persona. Liberar el espacio para que todos puedan sentarse. Retirar los platos y los restos de comida de las superficies de uso común. Revisar el baño y dejarlo limpio por si el huesped lo quisiera utilizar.

El objetivo del orden

El orden es imprescindible a la hora de recibir invitados, ya que el anfitrión interioriza una preparación previa que garantiza la comodidad del invitado. Por lo tanto, ese miedo que experimentan numerosas personas a sentirse juzgadas finaliza cuando entienden que los invitados simplemente ven una breve imagen del espacio sin tener en cuenta la personalidad o hábitos de la persona que vive allí.

Además, las impresiones pasan a ser secundarias cuando una mesa es capaz de servir como centro de la reunión y un sofá como espacio donde poder charlar, aunque no se haya llevado a cabo una recogida profunda del hogar.