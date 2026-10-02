Belén Esteban: su edad, su marido, su hija, su relación con Jesulín, su matrimonio con Miguel Marcos y más

Belén Esteban sigue siendo uno de los personajes más mediáticos de España. Conocida como la princesa del pueblo, su trayectoria abarca desde su relación con la prensa del corazón hasta su vida en los platós de televisión y sus actuales inversiones. Tras haber sido la cara más representativa de ‘Sálvame’, pasó por el canal de televisión TEN y más tarde por TVE con un proyecto que poco tardaría en fracasar. Ahora ha vuelto a Telecinco con una entrevista en ‘De Viernes’ que está dando muchos titulares.

Cuántos años tiene Belén Esteban: su edad

Belén Esteban nació el 9 de noviembre de 1973, así que tiene 52 años. Es de Madrid, ciudad que ha sido testigo de su carrera. Su edad y experiencia en el mundo del entretenimiento le convierten en una figura respetada dentro de la televisión. Aunque su vida ha tenido momentos turbulentos, ha sabido mantenerse fiel a sus principios, ganándose el respeto y la admiración de gran parte de la audiencia.

Así era Belén Esteban de joven

Han pasado muchos años desde que Belén Esteban saltara a la fama y desde entonces ha cambiado mucho. Por eso, muchos se preguntan cómo era Belén Esteban de joven, cuando inició su noviazgo con Jesulín de Ubrique. Aquí te dejamos algunas fotos de Belén Esteban de joven.

¿Dónde vive Belén Esteban?

Belén Esteban reside en un chalet ubicado en Paracuellos del Jarama, un municipio de la Comunidad de Madrid. Su hogar está situado en una zona tranquila, alejada del bullicio de la capital. Esta vivienda es muy especial para ella porque fue allí donde conoció a su actual marido, Miguel Marcos.

Este municipio le brinda a Belén la paz y el confort que necesita tras años de una vida pública intensa. Paracuellos del Jarama representa un refugio donde puede disfrutar de momentos de tranquilidad con su familia, alejada del foco mediático y de los compromisos profesionales.

Quién es Miguel Marcos, el marido de Belén Esteban

Miguel Marcos es el actual marido de Belén Esteban y tiene 39 años, 14 menos que la colaboradora de televisión. De profesión conductor de ambulancias, se ha mantenido alejado del ojo público. A lo largo de su relación, nunca ha dado entrevistas ni ha participado en la esfera mediática en la que se mueve Belén, lo que ha generado admiración entre quienes respetan su deseo de privacidad.

¿Cuántos años lleva Belén Esteban con Miguel?

Belén compartió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram con motivo de su quinto aniversario con su marido Miguel: ‘Hoy, día 22, celebramos 5 años de casados y 12 juntos. Cuántas bocas hemos callado, siempre juntos en lo bueno y en lo malo’, confirmando así todos los años que llevan juntos.

¿Cuántos camiones tiene Belén Esteban?

A diferencia de muchas celebridades que invierten en inmuebles, Belén Esteban ha apostado por un negocio menos convencional: una empresa de alimentación. Durante una entrevista en La Resistencia, reveló que posee cinco tráileres, una inversión que le aporta estabilidad económica y le permite diversificar sus fuentes de ingresos. Como ella misma explicó: «La gente invierte en pisos y yo lo hago en mi empresa».

¿Quién es la hija de Belén Esteban?

Andrea Janeiro nació en 1998 y actualmente tiene 27 años. A diferencia de su madre, ha optado por una vida lejos de los focos y reside fuera de España desde los 18. Esta decisión de Andrea refleja su deseo de mantener su privacidad y alejarse de la fama que rodea a su familia. Actualmente, Andrea vive en Los Ángeles (California). Aunque no quiere salir en televisión, se habla mucho de ella debido al tipo de relación que mantiene con su padre, el torero Jesulín de Ubrique.

¿Qué es lo que ha estudiado la hija de Belén Esteban?

Andrea Janeiro ha seguido un camino académico en el ámbito de la comunicación, completando sus estudios en Comunicación Audiovisual en la Universidad Birmingham Metropolitan College, en Reino Unido. Esta formación le ha permitido especializarse en una industria que, aunque cercana a la de su madre, no implica el nivel de exposición mediática de esta.

¿Dónde está ahora la hija de Belén Esteban?

Tras sus estudios, Andrea se mudó a Los Ángeles, donde trabaja en una productora con sede en la ciudad. En este entorno ha logrado establecerse y desarrollar su carrera profesional lejos de la atención pública que ha marcado la vida de su familia: los Janeiro.

Su paso por ‘Sálvame’

‘Sálvame’ ha sido un pilar en la carrera televisiva de Belén Esteban. Durante su participación se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del programa, atrayendo altos niveles de audiencia y generando temas de conversación que mantenían a los espectadores enganchados.

Gracias a su carisma y capacidad para conectar con los espectadores, Belén alcanzó un estatus único en el programa, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Antes de esto había colaborado con Ana Rosa Quintana en ‘El Programa de AR’.

El sueldo de Belén Esteban en ‘Sálvame’

Aunque el sueldo de Belén Esteban en ‘Sálvame’ no fue confirmado oficialmente, se estima que la colaboradora cobraba entre 400 y 500 euros por cada programa. Esta cifra da una idea de la importancia de Belén en el formato, ya que su presencia aseguraba una audiencia fiel y comprometida.

‘Ni que fuéramos’

Tras el final de su participación en ‘Sálvame’, Belén Esteban ha encontrado una nueva oportunidad en ‘Ni que fuéramos’, un programa en el canal TEN de la TDT. A diferencia del formato inicial, este proyecto fue más modesto. En este espacio, Belén tiene una sección de cocina en la que comparte recetas y consejos gastronómicos con la audiencia, mostrando una faceta diferente.

Belén Esteban y su adicción a las drogas

Aunque no es un asunto del que haya hablado demasiado de manera pública, Belén Esteban no ha ocultado que sufrió una adicción a las drogas, de la que salió gracias a la ayuda de profesionales y también de sus seres queridos. Actualmente ha olvidado todo ese tema y asegura que no quiere «seguir ocultándolo».