Belén Esteban pasa del gazpacho: el nuevo proyecto por el que lo deja todo

Sabores de la Esteban. Así se llama la empresa que fundó Belén Esteban para asegurarse un futuro lejos de la pequeña pantalla y lo cierto es que ha cumplido su cometido. La colaboradora empezó a trabajar con una fábrica para producir sus propios gazpachos y patatas fritas, también hizo cremas de verduras, aunque estos últimos productos no triunfaron demasiado. La colaboradora siempre ha insistido en que no dependía de los medios de comunicación para generar ingresos. Desde que acabó ‘Sálvame’ no ha vuelto a trabajar en ningún programa de televisión, pero insiste en que no está desempleada porque sigue formando parte de la productora Fabricantes Studio, dirigida por Óscar Cornejo y Adrián Madrid.

Belén Esteban ha aprovechado su ausencia en Telecinco para centrarse en sus redes sociales. Ha dado publicidad a varias marcas y ha cerrado contratos importantes, de hecho ya no quiere ser la princesa del pueblo porque ahora le interesa más ser «la princesa de la pizza». Y es que Belén se ha convertido en la nueva imagen de Telepizza. Ha colgado un anuncio en su cuenta de Instagram y no ha tardado en hacerse viral. Lo que nadie sabía en aquel momento es que la tertuliana estaba a punto de dar una de las noticias más esperadas de los últimos meses: vuelve ‘Sálvame’ y ella ha sido seleccionada.

Belén Esteban ha explicado que Fabricantes Studio ha puesto en marcha Quickie, un canal que estará disponible en todas las plataformas digitales. Después del éxito que los colaboradores de ‘Sálvame’ han tenido en Netflix, los productores han dado luz verde a ‘Ni que esto fuera Sálvame’, un espacio que pretende resucitar el proyecto que antiguamente capitaneaba Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, en esta ocasión la presentadora será María Patiño porque el catalán todavía sigue formando parte de Mediaset.

Belén Esteban da detalles sobre su nuevo programa

Dejando a un lado su colaboración con Telepizza, Belén Esteban ha dado una entrevista para profundizar en su nuevo programa. Teniendo en cuenta la labor que ha realizado en sus redes sociales desde que cancelaron ‘Sálvame’, no hay nadie mejor que ella para promocionar el proyecto de Quickie. La de Paracuellos ha explicado que sus jefes han contratado a los tertulianos más polémicos. «Estoy muy ilusionada, muy contenta con el equipo, de que me dirija David Valldeperas, de estar con mis compañeros como Patiño, Víctor Sandoval, Matamoros, Lydia Lozano, está Carmen Borrego también, que está de una manera que vais a flipar», ha comentado al respecto.

La expareja de Jesulín de Ubrique seguirá centrada en sus proyectos empresariales y también continuará protagonizando anuncios en Instagram, pero lo que verdaderamente le gusta es la televisión, por eso está tan feliz con el nuevo programa de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Cuando le preguntan por su estado de ánimo responde: «Muy ilusionada con que sea un proyecto que nos va a seguir gente mayor pero también mucha gente joven y nos van a ver en todos los sitios del mundo que quieran. Sé que habrá cosas buenas, cosas malas. Creo que la vida te enseña a pasar etapas en tu vida».

La fecha de estreno

Belén Esteban reconoce que su empresa de alimentación ha tenido mucho éxito gracias a su proyección mediática, proyección que ha conseguido después de estar tantos años trabajando en Telecinco. Guarda un recuerdo fantástico de la cadena, pero no entiende que cancelaran ‘Sálvame’ de un momento a otro y sin ningún motivo aparente, por eso ahora está tan orgullosa de que el programa vuelva por todo lo alto.

En un primer momento estaba prevista otra fecha de estreno, pero los responsables del espacio han pensado que lo mejor era retrasarla para que no coincidiese con el puente de mayo. «Voy con la cabeza muy alta de haber pertenecido a ese programa y desde el programa nuevo en el canal Quickie haremos lo mismo. Va a ser todos los días, se estrena el día 15 de mayo. Hemos cambiado la fecha por el puente y porque vamos como los locos. Será de lunes a viernes, empezamos con dos horas y ya estamos por tres. Lo esperamos con mucha ilusión».

Belén se siente traicionada

Durante el tiempo que Belén Esteban ha estado fuera de ‘Sálvame’ ha tenido que hacer frente a rumores que no se han ajustado a la realidad, como por ejemplo su falsa crisis matrimonial con Miguel Marcos. Belén piensa que algunos colaboradores de Telecinco aprovecharon su ausencia para difundir una teoría que no tiene nada de cierto.

Las especulaciones llegaron hasta tal punto que decidió emitir un comunicado recordando que su marido era anónimo y por lo tanto nadie podía hablar de él en televisión. Se sintió traicionada por su antigua cadena y pidió que dejasen de hablar de ella, pues habían cerrado ‘Sálvame’ porque ni su presencia ni la de sus compañeros era bien recibida.