Trump ordena el despliegue de dos submarinos nucleares cerca de Rusia tras las amenazas del Kremlin

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha ordenado el despliegue de dos submarinos nucleares después de lo que considera «provocadoras declaraciones» de Dmitri Medvédev, ex presidente de Rusia. El magnate republicano no ha especificado el lugar concreto del despliegue de los submarinos en la publicación en su red social, en la que ha anunciado su decisión.

«Ante las provocadoras declaraciones del ex presidente ruso, Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado el despliegue de dos submarinos nucleares en las regiones correspondientes, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá», ha dicho Trump en su mensaje.

El despliegue de los dos submarinos nucleares por parte de Trump responde a las declaraciones de este lunes del ex presidente ruso. Medvédev contestó al ultimátum del magnate republicano a Rusia para que alcance un acuerdo de alto el fuego con Ucrania cuanto antes. «Trump está jugando al juego de los ultimátums con Rusia: 50 o 10 días… Debería recordar dos cosas. 1. Rusia no es ni Israel ni Irán. 2. Cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su país», dijo el ex presidente ruso en redes sociales. Respondía de este modo a las declaraciones de Trump en las que aseguraba que se estaba cansando de los retrasos de Putin para poner fin a la guerra de Ucrania.

Trump aseguró desde Escocia, en su encuentro con Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, que «no hay razón para esperar más». En ese momento dijo que, si no se alcanzaba un acuerdo de alto el fuego en 10 o 12 días, impondría sanciones «mucho más duras» a Moscú. «Llevamos 50 días esperando algún gesto real de Putin. Quiero ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso», dijo el presidente estadounidense.

En otro mensaje de Truth Social este viernes, Trump aseguró que este mes han fallecido casi 20.000 soldados rusos en la guerra y la cifra en lo que va de año asciende a 112.500. «¡Muchas muertes innecesarias! Ucrania, sin embargo, también ha sufrido mucho. Ha perdido aproximadamente 8.000 soldados desde el 1 de enero de 2025, y esa cifra no incluye a los desaparecidos», señaló Trump. El republicano apuntó que «esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido» y responsabilizó de nuevo a su antecesor, Joe Biden. «¡Solo estoy aquí para ver si puedo detenerla!».