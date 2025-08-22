Buscan a Mario, un niño de 11 años desaparecido en Alcobendas el 15 de agosto
Cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726
Mario M.C.L., un niño de 11 años, desapareció el 15 de agosto en Alcobendas, Madrid. Según la plataforma SOS Desaparecidos, se trata de una desaparición por sustracción parental, es decir, que uno de los progenitores ha llevado al menor en contra de la voluntad del otro. La organización ha difundido su imagen y datos físicos:
- Edad: 11 años
- Descripción: pelo castaño corto, ojos marrones, complexión normal
- Última vez visto: 15 de agosto en Alcobendas
Las autoridades han activado los protocolos pertinentes y solicitan la colaboración ciudadana para localizar al menor. Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o a través del correo electrónico [email protected].
