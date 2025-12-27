Fue una estrella en los 2000 y ahora vive en la calle: así está ahora uno de los actores más conocidos de la televisión

Durante la primera década de los años 2000, la televisión juvenil vivió una etapa dorada marcada por series que definieron a toda una generación. Entre ellas destacó El manual de supervivencia escolar de Ned, una de las producciones más exitosas de Nickelodeon, que convirtió a sus protagonistas en auténticos ídolos adolescentes. Sin embargo, el paso del tiempo no ha sido amable con todos ellos. La historia de Tylor Chase, uno de los rostros más reconocibles de la serie, ha vuelto a sacudir a la opinión pública tras viralizarse nuevamente en redes sociales por un motivo tan inesperado como devastador.

Chase, que dio vida a Martin Qwerly entre 2004 y 2007, atraviesa hoy una situación límite. A sus 36 años, vive en las calles de California, lejos de los focos, del éxito y de la estabilidad que un día parecían asegurados. Su caso reapareció con fuerza en septiembre, cuando comenzaron a circular imágenes que mostraban su realidad actual, generando una ola de incredulidad, preocupación y debate social.

La reaparición de Tylor Chase

En los últimos días, un nuevo vídeo difundido en TikTok ha vuelto a poner su nombre en el centro de la noticia. El clip, grabado en una calle de California, muestra a Chase con un aspecto visiblemente descuidado, muy alejado de la imagen que millones de espectadores conservaban de él. En la grabación, la persona que sostiene la cámara le pregunta si había participado en alguna serie de Disney Channel, a lo que él responde con calma que trabajó para Nickelodeon en Ned’s Declassified School Survival Guide.

#fyp ♬ original sound – DingleBerryClips🎬 @dingleberries15 DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role «Martin» in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questioning ‘What does Nickelodeon do to these kids!?? #explorepage

«Ah, sí, tú eres ese chico», se escucha decir al autor del vídeo, mientras Chase se identifica con su nombre completo. La escena, aparentemente casual, desató una avalancha de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su profunda preocupación por el estado del actor y lamentaron el trato recibido, mientras otros criticaron duramente a quien decidió grabarlo y difundir el contenido sin considerar su situación personal.

El artista llegó a lo más alto

Tylor Chase alcanzó la fama interpretando a Martin Qwerly, un personaje secundario pero muy reconocible dentro del universo de El manual de supervivencia de Ned. La serie se emitió durante tres años y se consolidó como uno de los grandes fenómenos juveniles de la época. Tras su final, Chase continuó apareciendo de forma esporádica en televisión, aunque sus trabajos fueron cada vez menos frecuentes.

Con el paso de los años, su presencia en la industria fue diluyéndose hasta desaparecer por completo del panorama actoral. Sin proyectos relevantes ni una transición clara hacia otras facetas profesionales, su nombre quedó relegado al recuerdo de una generación que creció viéndolo en pantalla. La viralización de su situación en septiembre supuso un brusco recordatorio de lo frágil que puede ser la fama cuando no va acompañada de una red de apoyo sólida.

Tras conocerse públicamente su situación, varios usuarios impulsaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para ayudarle. La iniciativa logró reunir más de mil dólares en poco tiempo, reflejo del impacto emocional que su historia provocó. Sin embargo, la recaudación fue cancelada a petición de la madre del actor, quien intervino para aclarar que su hijo no necesitaba dinero, sino atención médica especializada.

Según explicó entonces, Chase rechaza cualquier tipo de ayuda, una circunstancia que ha dificultado cualquier intento de mejorar su situación. De acuerdo con el medio Prime Timer, su madre también relató que le había comprado varios teléfonos móviles, pero que los perdía en cuestión de días. Asimismo, aseguró que su hijo no es capaz de administrar dinero ni de seguir de forma constante el tratamiento médico que necesita.

La vida actual de Taylor Chase

La situación de Tylor Chase es bien conocida por las fuerzas de seguridad locales. La policía de Riverside confirmó recientemente a TMZ que el actor rechaza de manera sistemática todas las opciones de tratamiento que se le ofrecen. Ryan Railsback, oficial de información pública del departamento, explicó que los agentes interactúan con él al menos una vez por semana y que su caso es habitual para ellos.

Según las autoridades, se le han presentado diversas alternativas de ayuda en numerosas ocasiones, pero siempre las ha rechazado. Aun así, destacan que su actitud suele ser cooperativa y cordial durante los encuentros, lo que añade una capa más de complejidad a una situación marcada por la vulnerabilidad y la falta de recursos efectivos para intervenir cuando una persona no acepta asistencia.

El caso de Tylor Chase ha vuelto a abrir un debate incómodo pero necesario sobre el destino de muchos actores infantiles y juveniles que alcanzaron la fama de forma temprana. Su historia pone de manifiesto las carencias del sistema de apoyo una vez que los focos se apagan y el éxito deja paso a la precariedad, especialmente cuando entran en juego problemas de salud que no siempre reciben la atención adecuada.