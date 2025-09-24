Impactante: así vive hoy Tylor Chase, la estrella infantil de Nickelodeon

El nombre de Tylor Chase ha vuelto a los titulares, aunque esta vez por un motivo preocupante. El actor, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie juvenil Manual de supervivencia escolar de Ned, emitida por Nickelodeon entre 2004 y 2007, ha sido visto en situación de calle en Riverside, California. La noticia, difundida inicialmente a través de un video en TikTok, ha provocado una ola de sorpresa, tristeza y solidaridad entre los seguidores de la producción que marcó a toda una generación.

En las imágenes, que rápidamente se han viralizado, Chase aparece con ropa deteriorada y un aspecto visiblemente descuidado. Frente a la cámara se ha presentado diciendo: «Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación». El contraste con aquel adolescente parlanchín y carismático que conquistó a millones de espectadores ha resultado impactante y ha conmovido a quienes lo recuerdan de la pantalla.

Durante los años 2000, Chase se convirtió en uno de los rostros más entrañables de Nickelodeon. Su personaje, Martin Qwerly, un estudiante inagotablemente hablador, aportaba humor y frescura a la serie protagonizada por Ned Bigby. Sin embargo, tras el final de la producción, su carrera no ha logrado consolidarse de la misma manera. El actor ha participado en proyectos independientes y ha mantenido un canal de YouTube desde 2014, donde compartía poemas y pequeños trabajos creativos. La última publicación data de 2021 y, desde entonces, Chase ha desaparecido del radar mediático. Hoy, su realidad ha quedado reflejada en la falta de un hogar estable y la vulnerabilidad que lo rodea.

Reacciones y solidaridad de los fans

El video que ha expuesto la situación de Chase ha provocado una inmediata reacción en redes sociales. Miles de usuarios, en especial quienes crecieron viendo la serie, han expresado su desconcierto y se han preguntado qué ha ocurrido con el actor en estos años de ausencia pública. La solidaridad tampoco ha tardado en llegar: se ha organizado una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir vivienda, alimentación y atención médica.

Petición de ayuda para Taylor Chase a través de TikTok. (Foto: RRSS)

La iniciativa ha superado rápidamente los 1.000 dólares, lo que refleja el cariño que todavía despierta entre sus seguidores. Sin embargo, la colecta ha sido detenida por decisión de la madre del actor, quien ha advertido que el dinero no le resultaría de ayuda directa. «Tylor no puede administrar dinero ni sus medicamentos. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. Necesita atención médica, no dinero», ha explicado en un mensaje difundido por la impulsora de la campaña.

El caso de Tylor Chase ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de las estrellas infantiles y juveniles de Hollywood. El paso de la fama temprana a la vida adulta suele estar marcado por presiones, falta de acompañamiento y, en muchos casos, problemas de salud mental o adicciones.