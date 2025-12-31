Qué fue de Anna Simón, la última presentadora de las Campanadas en Antena 3 antes de Pedroche

Anna Simón ha sido durante años uno de los rostros más queridos y reconocibles de nuestro país, habiendo participado en programas como La Ruleta de la Suerte, El Hormiguero o Zapeando. Sin embargo, a partir del 2020 Simón se fue apartando poco a poco de la televisión pública, para centrarse en su maternidad y en nuevos proyectos para TV3 . De hecho hasta este 2025 no había vuelto a Antena 3, donde ha formado parte del elenco de la segunda temporada de Emparejados, el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Anna Simón posando en un evento. (Foto: Gtres)

De hecho, en el programa ella dirige su propia sección llamada «Beso o cobra», en la que atiende citas de personas dispuestas a encontrar el amor. Así, la presentadora debe escoger entre dos candidatos, -uno de la grada rosa, y otro de la grada azul-, para someterles a diversas preguntas comprometidas. Pero, más allá de su trayectoria profesional, la vida personal de Anna es bastante desconocida.

La vida actual de Anna Simón: enfocada en su faceta como madre

De hecho, en 2022 salía a relucir el nombre de su supuesta pareja, Lucho Soriano, quien forma parte del equipo de peluquería de Tu Cara me Suena. Fue gracias a la participación de Simón en dicho programa cuando ambos se conocieron. Sin embargo, todavía no sabemos si siguen juntos o no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anna Simon Marí (@annasimonmari)

Además, tras su repentina marcha de Zapeando la comunicadora nos sorprendía anunciando que estaba embarazada. Así, a lo largo de los meses pudimos verla presumiendo de barriguita en redes sociales y, en abril de 2022, daba la bienvenida al mundo a la pequeña Aina. De hecho, no cabe duda de que disfruta de la maternidad al máximo y suele sorprendernos con imágenes de lo más tiernas.

Anna Simón durante su paso por ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Después de haberse convertido en madre, y antes de volver a la televisión nacional de la mano de Emparejados, la periodista pasaba a formar parte de de TV3, la televisión autonómica catalana. Concretamente, presentando un reality rural llamado El Tros. De igual modo, también pudimos verla de forma breve durante el reencuentro Tonterías las justas, donde coincidió con Flo, Dani Martínez o Romina Bellucsio.

Las Campanadas de la periodista en Antena 3

Antes de que Cristina Pedroche se convirtiese en la verdadera reina de las Campanadas, sorprendiéndonos cada fin de año con sus arriesgados estilismos, Anna Simón también se puso al frente de las mismas. Concretamente, en 2013 y en 2014. La primera vez, lo hizo junto a Paula Vázquez, mientras que al año siguiente repetía la experiencia pero al lado de Carlos Sobera. Mientras que, por su parte, Pedroche lo hacía desde La Sexta.

Anna Simón y Cristina Pedroche. (Foto: Gtres)

A partir del 2015, la vallecana cogía el relevo en Antena 3 junto a Carlos Sobera, y lo cierto es que fue tal el furor que causaba, que ya lleva más de diez años entrando en las casas de todos los españoles cada fin de año.