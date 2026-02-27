Adrián Rodríguez, conocido por protagonizar series de la talla de Física o Química y Los Serrano, ha aparecido públicamente tras más de tres meses ingresado en un centro de desintoxicación debido a las adicciones que le perseguían desde hace años. Completamente renovado y con ganas de comenzar una nueva vida, ha anunciado que está «limpio, contento y con muchas ganas de vivir».

A finales del pasado año, el actor se vio obligado tras arruinarse económicamente a vender parte de sus propiedades y a abrirse un perfil en OnlyFans, tal y como explicó en un comunicado. «Llegó un momento en el que la cabeza se me iba y la adicción iba a más. Al final pedí ayuda hace dos años. Me di cuenta de que había un problema y que nada iba bien. Era un sufrimiento. Quién me iba a decir a mí que iba a estar en OnlyFans. Lo respeto pero… Me salvó económicamente entre comillas. Lo hice por conseguir dinero pero era como automático», dijo. Sin embargo, lo que nunca hubiera imaginado es que, poco tiempo después, ingresaría de nuevo en un centro del que ya ha salido. Debido al revuelo que causó entonces, el intérprete ha decidido romper su silencio y contar en primera persona cómo se encuentra.

La nueva vida de Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez en una imagen subida a su Instagram (Foto: Redes sociales)

Tras muchos años tratando de superar sus problemas de adicción que le perseguían desde su adolescencia, el actor está convencido de que ha comenzado una nueva vida, tal y como desveló hace unos días en El tiempo justo, el programa semanal vespertino de Telecinco: «Me encuentro muy bien, la verdad. Hace unos días que ya estoy fuera. Necesitaba más tiempo de recuperación y ha salido todo bien». Un testimonio que llega meses después de que en noviembre pidiera ayuda de nuevo, tal y como desveló en sus redes sociales: «Me voy a un centro de rehabilitación. Estaré completamente incomunicado… Necesito curarme de verdad».

En su aparición televisiva, el actor no pudo contener la emoción al decir que se encontraba «limpio» y dispuesto a dejar los malos hábitos atrás. Un testimonio que sobrecogió a Joaquín Prat, que lanzó una reflexión. «Hay tanta gente que trágicamente lo intenta… Entra y sale de estas clínicas, ya sea pagando, pública, privada… Con un método o con el otro, y que no consigue salir de ese mundo de las adicciones. Me alegro tanto que Adrián lo haya conseguido. Y que sea firme, porque uno es adicto el resto de su vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hispano (@adrianrodriguez)

Además de su aparición televisiva, el exconcursante de Supervivientes también quiso pronunciarse en su cuenta de Instagram: «Estoy contento de deciros que he estado un tiempo recuperándome y, sobre todo, aprendiendo de muchos otros aspectos de mi vida, pero contento de volver aquí con todos con vosotros. Estoy aquí, limpio, contento y con muchas ganas de vivir. La vida siempre te da la oportunidad de nuevos comienzos. Junto a mi hermano Shado El Mago. Me siento lleno de luz, magia y ganas de vivir. ¡Preparaos porque aquí vuelve a empezar todo! Gracias infinitas».