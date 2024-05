De protagonista de ‘Los Serrano’ a triunfar en Onlyfans: así es la vida de Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez nació un 28 de septiembre de 1988 en Cornellá de Llobretat. Su nombre saltó a la palestra tras hacer varios trabajos en publicidad y televisión. Pero, sin duda, su papel más conocido fue el que realizó en Los Serrano -entre 2005 y 2008-, donde se metió en la piel de David Bornás, más conocido como DVD.

Entre 2009 y 2011, formó parte del elenco de otra de las series del momento, Física o Química. También participó en una serie de televisión emitida por Internet llamada Gocca.



Adrián Rodríguez en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Su paso por televisión

En agosto de 2015 se anunció su fichaje como concursante de la cuarta edición del programa Tu cara me suena, de Antena 3, donde logró una quinta posición tras varias galas interpretando a diferentes artistas. Un año después se confirmó su participación, junto al actor y cantante Christian Mulas, como nuevos concursantes del programa Levántate All Starts. Tras esto, en 2017, apareció en calidad de invitado en el programa de Samanta y…, presentado por Samanta Villar. Y, en 2018 se anunció su participación en uno de los realities más extremos de la también conocida caja mágica: Supervivientes. Sin embargo, tan solo aguantó 18 días al no poder soportar las condiciones del concurso.

Su salida del concurso que pertenece al holding italiano le ha acarreado una serie de problemas económicos. Recordemos que los participantes que se marchan del programa voluntariamente deben de pagar una sanción. Es por esto por lo que al cabo de unos meses el artista se sentaba en Sálvame y se quejaba de los «problemas económicos» que sufría tras sentenciar su aventura en Honduras.

«Todavía no he podido pagar la indemnización que me impuso la productora. Lo poco que gano va para Hacienda, otro poquito para mis deudas y el resto de lo poco que me queda para vivir», desvelaba a Jorge Javier Vázquez al mismo tiempo que pedía una segunda oportunidad.

En la Red

Actualmente, Adrián cuenta con cerca de doscientos mil seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte cómo es su día a día. Además, también muestra sus trabajos como modelo. Pero eso no es todo, porque también ha dado el salto a la plataforma para adultos OnlyFans, donde se describe como actor y cantante y donde ha compartido más de 1000 publicaciones. Gracias a formar parte de esta aplicación, Rodríguez ha encontrado una nueva forma de seguir generando ingresos.

Su pasado en la música

Además de la interpretación, Adrián Rodríguez probó suerte con la música. En 1999 ganó el concurso Menudas estrellas con la canción Torero de Chayanne. Asimismo, años después se unió para formar el grupo de música llamado SJK con sus compañeros de la serie Los Serrano; Víctor Elías, Natalia Sánchez y Andrés de la Cruz. El grupo editó dos discos entre 2005 y 2006.

También ha participado como dirigente de la Banda Los rebeldes en el programa de Telecinco Pequeños Gigantes.