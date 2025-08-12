Todo sobre el espectacular anillo de Georgina Rodríguez que ha desatado una lluvia de memes en la red

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas». Con estas palabras, Georgina Rodríguez ha anunciado en su perfil oficial de Instagram que se ha comprometido con Cristiano Ronaldo, el hombre con el que mantiene una relación sentimental desde hace casi una década. Se conocieron en 2016 cuando ella era dependienta de una conocida boutique de lujo y, ahora, han decidido dar un importante paso y sellar su relación en el altar. Por ahora, no ha trascendido ningún tipo de información sobre la fecha y el lugar que han elegido para oficiar su boda, pero lo que sí que la de Jaca ha querido mostrar es su anillo de compromiso, el cual, según ha confirmado el experto Ignacio Torres a OKDIARIO, está valorado en torno a los 6 millones de euros.

Se trata de una joya que muchos usuarios de la red han señalado que podría estar sacada perfectamente de un museo. Y es que el experto mencionado ha destacado que es una pieza que podría tener entre 40 y 45 quilates, algo que le otorga una gran exclusividad en el ámbito de la joyería. «Lleva otros dos diamantes acompañando y se nota la pureza de la piedra, puesto que está claro que Cristiano no iba a regalarle menos a Georgina», afirmaba el mencionado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Como no podía ser de otra manera, su valor y su tamaño XXL han generado un gran revuelo en las redes sociales, desde donde se están difundiendo todo tipo de memes acerca de la ostentosa joya con la que el futbolista ha decidido pedirle matrimonio a la de Jaca. «Con esa roca varios países salen de la deuda extrema», «El tamaño del anillo es como el espejo del baño de casa de mi madre», «Con eso podría pagarme las deudas, la universidad y comprarme una casa», «Ese anillo parece un estadio de fútbol», «Al final todos buscamos lo mismo: un futuro tan grande y brillante como el anillo de Georgina», «Menudo anillo el de Georgina, es tan grande que seguro que cuenta como cardio diario el llevarlo en el dedo», escribían algunos de los internautas.

Menudo anillo el de Georgina , es tan grande que seguro que cuenta como cardio diario el llevarlo en el dedo. — ❛ 𝑨gnes 𝑩yles.- fc au (@oxtofworld) August 11, 2025

Otros, dejando a un lado el tamaño y los memes y comparaciones que se han hecho al respecto, se han limitado a opinar que les parecía «obsceno» y «fuera de lugar» un anillo de compromiso de esas características. «Será muy costoso, pero también es extremadamente horrible», «El anillo no puede ser más feo y hortera, pero está a la altura de los gustos de Georgina», han expresado.