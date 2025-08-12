Georgina Rodríguez anuncia su boda con Cristiano: así empezó el romance en el que nadie confiaba

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han comprometido. Después de casi diez años de relación, este lunes, 11 de agosto, la de Jaca dejaba boquiabiertos a propios y extraños y anunciaba a sus seguidores que iba a pasar por el altar para sellar su amor con el delantero del Al-Nassr. «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», escribía junto a una fotografía en la que mostraba su imponente anillo de diamantes (valorado en más de seis millones de euros según varios digitales).

Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha tardado en dar la vuelta a la red, y aunque todavía no se tiene información ni de la fecha ni del lugar del enlace, no cabe duda de que se convertirá en uno de los eventos más esperados del momento. Y es que la historia de la apodada cariñosamente como Gio y el futbolista es, sin duda, digna de un guion de película romántica.

Cristiano y Georgina se conocieron en 2016, concretamente cuando ella tenía 22 años y trabajaba como dependienta en Gucci, una boutique de lujo ubicada en la Milla de Oro de la capital madrileña. Fue precisamente en ese local donde ambos cruzaron sus miradas por primera vez y, aunque se trató de un encuentro breve, fue suficiente para que no quisieran separarse nunca más el uno del otro. «Fue un jueves de verano. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza», contaba la propia Georgina en el docureality de Netflix, Soy Georgina.

Por su parte, Cristiano reconoció en una entrevista concedida a Corriere della Sera que «fue amor a primera vista» y que desde el principio «hubo mucha armonía entre ellos». Después de este primer encuentro, Georgina empezó a atenderle más habitualmente en la tienda, hasta que comenzaron a coincidir en eventos de moda y en uno de esos el conocido como El Bicho le propuso sumarse a sus planes con sus amigos. «Me dijo: Gio, ¿te quieres venir a cenar? Y pensé, ha llegado el momento. Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron. Sentí como si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar, nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón… pum pum», recordaba la influencer en el reality mencionado.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de eso, sus quedadas fueron en aumento. Aunque siempre intentaban verse con la mayor discreción posible de cara a los medios, conscientes del revuelo mediático que podía ocasionar que una de las estrellas del fútbol mundial estuviera abriendo su corazón, unos meses después ¡Hola! publicó sus primeras fotografías juntos tomadas en una escapada romántica a París. Fue entonces cuando su relación salió a la luz y generó todo tipo de comentarios al respecto que señalaban que no durarían mucho tiempo juntos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Georgina dejó su trabajo de dependienta y se mudó a la mansión que tenía Cristiano en la exclusiva urbanización madrileña de La Finca, donde comenzaron a convivir y a construir un proyecto de vida conjunto.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en un restaurante. (Foto: Instagram)

La de Jaca trataba como suyos a los hijos que ya tenía el futbolista (Cristiano Jr, Eva y Mateo) y en 2017 dieron la bienvenida a Alana Martina, su primera hija en común. Más tarde, en 2022, tuvieron a Bella Esmeralda, la pequeña de la familia. Ahora, tres años después, la pareja ha decidido darse el «sí, quiero» y dar un nuevo e importante paso en su relación.