Las segundas (e incluso terceras) oportunidades siempre despiertan curiosidad, y cuando se trata de figuras públicas con la cercanía y el cariño del público, el interés se multiplica. Este ha sido precisamente el caso de Lara Álvarez, quien ha sido vista junto a su ex pareja, el piloto Perico Durán, meses después de anunciar su ruptura. La presentadora, conocida por su serenidad y profesionalidad, acudió al restaurante Asador del Abad, en el barrio del Pilar de Madrid, donde compartió una cena tranquila y distendida con Durán. Según testigos presenciales, la velada transcurrió con naturalidad, gestos de cercanía y una conversación fluida, lo que evidenciaba la buena sintonía entre ambos.

La historia de Lara y Perico tiene raíces profundas. Su relación original comenzó en 2011 y, aunque sus caminos se separaron, volvieron a reencontrarse trece años después. Su romance parecía sacado de un cuento, pero la relación terminó nuevamente de manera amistosa en mayo de 2025. Lara confesó con sinceridad: «A veces con quererse no basta», y añadió con serenidad: «Fracaso es quedarte donde no eres feliz». A pesar del tiempo y la distancia, el reencuentro en el Asador del Abad ha levantado expectativas sobre si se trata de un simple encuentro amistoso o el inicio de una reconciliación. Por ahora, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones, manteniendo la discreción que siempre ha caracterizado su vínculo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Asador del Abad (@asador_abad)

La presentadora asturiana atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional. Tras años en televisión, liderando programas como Supervivientes y recientemente La Conexión en TVE, Lara ha decidido explorar nuevas facetas, como la docencia en comunicación y autoconocimiento, compartiendo su experiencia con directivos, ejecutivos y aspirantes a presentadores de televisión. En este contexto, el reencuentro con Perico no sorprende, pues la presentadora ha explicado en varias ocasiones que actualmente prioriza su bienestar emocional y las relaciones que le aportan tranquilidad.

En el podcast A solas, con Vicky Martín Berrocal, Lara afirmó: «Llevo mucho tiempo sintiéndome muy a gusto sola. Antes buscaba en los demás lo que debía darme a mí misma. Ahora disfruto de mi propia compañía». También habló sobre la maternidad y su disposición a vivir este capítulo en el momento adecuado, sin presiones externas. La cena con Durán podría interpretarse como un encuentro entre dos personas que comparten historia, cariño y respeto mutuo, más allá de las etiquetas románticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

La relación más reciente de Lara con Perico fue visible en redes sociales, donde compartieron viajes y momentos especiales. Tras su ruptura, ambos borraron fotografías y vídeos que evidenciaban su vínculo, gesto que mantiene cierta ambigüedad sobre la naturaleza de esta nueva reunión. Según ha trascendido, la velada fue tranquila, marcada por la complicidad y la conexión que persiste entre ellos.

Lara ha reflexionado sobre sus relaciones pasadas, revelando que muchas tenían fecha de caducidad debido a su trabajo y sus viajes constantes: «Pensaba: dentro de cuatro meses voy a Honduras, pero si es la persona, es la persona y vas a hacer que funcione». En su vida actual, ha aprendido a poner límites, valorar el amor propio y disfrutar de la compañía de quienes le rodean. Este reencuentro con Perico podría ser simplemente un gesto de afecto y amistad, aunque la posibilidad de un nuevo capítulo amoroso no puede descartarse.