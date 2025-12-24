Laura Gallego se ceba con Vicky Martín Berrocal: "Eres una gorda acomplejada"

Laura Gallego ha sorprendido arremetiendo con dureza contra Vicky Martín Berrocal. La cantante andaluza se ha sincerado por completo en el podcast «Silla de Enea», presentado por J. Manuel Peña, con unas declaraciones que han generado una enorme polémica. Así, Gallego ha desvelado el principal motivo por el que su relación con la diseñadora es totalmente inexistente. En su opinión, nadie echa en falta a Berrocal en la televisión, además de que ella considera que no tiene compañerismo alguno. «Yo no miro mal a una compañera porque lleve una ropa más buena que la que llevo yo», sentencia demoledora.

Laura Gallego posando en un evento. (Foto: Gtres)

Es más, asegura que Vicky jamás le brindó su apoyo, y tampoco se lo pidió, puesto que nunca ha querido que su trayectoria esté ligada a vínculos mediáticos. «Con esta personalidad no quería llorarle a nadie ni vivir de nadie», reconoce. Aunque, uno de los momentos más duros de la entrevista llega cuando decide abordar el tema del físico. Un ataque que la empresaria sí que llegó a usar en su contra. Y es que Gallego afirma haber pasado por todas las fases: «he sido la más gorda, la más flaca, la más fea y luego la más guapa». De ahí, que sentencie con dureza: «No te puedes meter con mis hechuras si eres una gorda acomplejada».

De igual modo, la andaluza tampoco entiende que se siga relacionando el nombre de Vicky Martín Berrocal con el de Manuel Díaz «El Cordobés», puesto que su matrimonio «apenas duró dos días», -la pareja se casaba en 1997 y se divorciaban en el 2001-. De ahí, que vea innecesario que a día de hoy, más de veinte años después, a la diseñadora se la siga presentando como «ex mujer de». «Ha estado casada con él dos días y ahora lleva veintitantos años con Virginia y todavía le dicen que es el exmarido de la Vicky Martín Berrocal», opina.

Laura Gallego. (Foto: Gtres)

Laura Gallego arremete contra Vicky Martín Berrocal

De hecho, ella considera que Berrocal ha sabido aprovecharse de ese título puesto que «vende más» e incluso ironiza con el hecho de que sigan explotando esa breve historia. «Cuenta la boda como si hubiera durado un mes y medio», alega. De esa forma, «la folklórica» crítica con una gran dureza el discurso que mantiene la madre de Alba Díaz, el cual considera bastante repetitivo, junto con el constante ansia de protagonismo que, a su parecer, suele proyectar.

Vicky Martín Berrocal. (Foto: Gtres)

«Está hablando todo el tiempo del Cordobés», sostiene. Mientras que, por otro lado, Laura asegura que tanto el torero como su mujer le caen muy bien. «Es muy educado y su mujer es un agapornis con él», apunta al respecto. «Virginia es lista y está ahí todo el tiempo, igual que yo con el de Icónica, que no me separo ni con agua caliente», argumenta en referencia a su propia relación con Javier Esteban.