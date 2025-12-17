Algo se ha roto entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal: el ‘unfollow’ que lo confirma

En el universo de las redes sociales, un simple gesto puede decir mucho más que mil palabras. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el último movimiento digital protagonizado por Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal. La cantante ha dejado de seguir en Instagram a quien durante años fue una de sus amigas más íntimas, un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha hecho saltar todas las alarmas sobre el verdadero estado de su relación. Más aún cuando, en sentido contrario, Vicky sí continúa siguiendo a Marta, lo que refuerza la sensación de que algo se ha roto o, al menos, se ha tensado entre ellas.

La amistad entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal viene de lejos. Durante años han compartido viajes, celebraciones, comidas familiares y momentos clave tanto a nivel personal como profesional. Han posado juntas en bodas de alto nivel, han sido vistas disfrutando de escapadas en ciudades como Lisboa o Aranjuez y no era extraño verlas intercambiar mensajes públicos de admiración mutua. Marta siempre ha hablado de Vicky como una mujer fuerte, generosa y leal; Vicky, por su parte, se ha referido en numerosas ocasiones a la cantante como «una amiga del alma».

Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, los indicios de distanciamiento no son nuevos. En febrero de 2024, Vicky entrevistó a Marta Sánchez en su podcast, cuando el formato aún no gozaba del enorme éxito que tiene ahora. Durante la charla, la diseñadora dejó claro en repetidas ocasiones el vínculo de amistad que las unía, y Marta no solo se prestó encantada, sino que además dio visibilidad a la entrevista en sus propias redes sociales. Lo llamativo llegó después: Vicky no compartió ese contenido en su perfil de Instagram como sí hizo con otras invitadas como Blanca Suárez o Sofía Vergara. Y si llegó a hacerlo de manera puntual, ese rastro ha desaparecido por completo.

Este detalle cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la evolución del perfil de Instagram de Vicky Martín Berrocal en los últimos dos años. Su cuenta se ha vuelto cada vez más estética, más cuidada y mucho más selectiva. Son contadas las ocasiones en las que aparecen rostros que no compartan su apellido o pertenezcan a su círculo familiar más estrecho. Un cambio de estrategia que, curiosamente, se produce después de aquella entrevista con Marta y que deja fuera, al menos en lo visible, a quien fue una de sus grandes aliadas emocionales.

Los seguidos de Vicky Martín Berrocal y Marta Sánchez. (Foto: RRSS)

A este cúmulo de señales se suman otras ausencias igualmente comentadas. Marta Sánchez no acudió al estreno de Las Berrocal, el proyecto audiovisual más personal de Vicky Martín Berrocal, un evento clave en su carrera reciente al que sí asistieron amigas muy cercanas y miembros de su entorno más fiel. Pero tampoco estuvo presente en la inauguración de la nueva tienda de VICTORIA, la firma de vestidos de novia e invitada de la diseñadora, abierta recientemente en la exclusiva calle Velázquez de Madrid para celebrar el décimo aniversario de la marca. Un día especialmente emotivo para Vicky, arropada por su familia y numerosas amigas VIP, en el que la ausencia de Marta no pasó desapercibida y fue interpretada por muchos como una confirmación de que algo no iba bien entre ellas.

Con todo, fuentes de toda solvencia cercanas a una de las dos implicadas aseguran a este digital que las discusiones entre Vicky y Marta «son -o eran- algo habitual. Desacuerdos entre amigas que, esta vez, parecen haber ido un paso más allá. Una afirmación que encaja con la idea de una relación intensa, marcada por fuertes personalidades, pero que ahora habría alcanzado un punto de no retorno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

El famoso unfollow no hace más que poner el broche visible a una serie de gestos silenciosos, ausencias significativas y decisiones estratégicas que apuntan a una enemistad latente o, como mínimo, a un distanciamiento profundo. En un momento vital en el que Vicky se apoya casi exclusivamente en su familia -especialmente en su hermana Rocío, su hija Alba Díaz y su madre-, y Marta vive centrada en su estabilidad personal y profesional desde Miami, sus caminos parecen haberse separado. Por ahora, ninguna de las dos ha querido pronunciarse públicamente. Pero en la era digital, dejar de seguir a alguien que fue clave en tu vida no es un acto inocente. Es, muchas veces, una declaración de intenciones. Y en este caso, todo apunta a que la amistad entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal atraviesa su momento más delicado… si no definitivo.