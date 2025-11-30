El truco de Vicky Martín Berrocal por 5 euros para desinflamar la cara: funciona, pero con ‘peros’

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a demostrar que a veces los trucos de belleza más efectivos no necesitan ni grandes presupuestos ni rutinas complicadas, porque en una de sus últimas historias aparece pasándose por la cara una barra de hielo facial, este artilugio de plástico que se rellena de agua, se mete en el congelador y queda listo cada mañana para un nuevo uso, y mientras se lo aplica explica que un gesto tan simple como ese puede cambiarlo todo porque, según ella, despierta la piel, la desinflama, activa la circulación y deja un brillo natural que no consigue ningún filtro.

Asegura además que lo usa todas las mañanas, que la barra va goteando según la mueve por el rostro pero que «benditas gotas», y comenta que lo compró en Amazon, que solo hay que llenarlo de agua y meterlo al congelador, así de fácil. Y lo cierto es que es un producto baratísimo, porque el mismo modelo (un ice roller reutilizable) se encuentra por menos de cinco euros, y sus descripciones prometen de todo: que si reduce la hinchazón, que si cierra los poros, que si elimina bolsas… prácticamente un spa en la nevera.

Vicky Martín Berrocal aparece en primer plano aplicándose una barra de hielo facial. (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, una cosa es el entusiasmo viral y otra lo que dicen las profesionales, y para entender mejor si este método es realmente efectivo o solo una moda pasajera hablamos con Carmen Díaz, facialista de Germaine Goya, que empieza dejando claro que «el frío puede tener ciertos efectos positivos, como estimular la microcirculación, ayudar a descongestionar el rostro y proporcionar una sensación de frescor y vitalidad inmediata». Pero acto seguido advierte que «sus resultados no están demostrados científicamente y en el mejor de los casos son temporales, sin llegar a producir cambios profundos en la piel», por lo que insiste en que puede ser un complemento y nada más, un gesto extra dentro de una rutina de cuidado que nunca sustituye tratamientos específicos ni una cosmética adecuada.

Puede provocar quemaduras

Le planteamos también si este truco puede irritar o incluso quemar la piel, porque hay quienes se ponen hielo directo sin pensarlo demasiado, y es rotunda al afirmar: «Sí, es posible. El hielo aplicado directamente sobre la piel puede provocar irritación, enrojecimiento o incluso pequeñas quemaduras por frío, sobre todo en pieles secas, sensibles o con rosácea», por lo que recomienda envolverlo siempre en una gasa fina o un paño ligero y no dejarlo quieto en el mismo punto durante demasiado tiempo.

Ice roller o barra de hielo facial reutilizable. (Amazon)

Sobre cómo usarlo correctamente, Carmen añade que «si decides aplicártelo, hazlo con movimientos suaves y breves, sin ejercer presión y sin superar unos pocos minutos», y que lo ideal es utilizarlo solo de forma puntual, por ejemplo por la mañana para descongestionar o justo antes del maquillaje si se busca un efecto tensor inmediato. Y remata recordando que siempre conviene escuchar a la piel y dejar de usarlo si aparece sensibilidad o cualquier tipo de irritación.

Práctica conocida como skin icing

Esta moda del hielo no viene de ahora, porque aunque TikTok e Instagram la hayan relanzado gracias a influencers que muestran cómo se aplican el frío con bolas heladas o incluso bolsas de hielo directamente sobre la piel, lo cierto es que la práctica conocida como skin icing lleva mucho tiempo circulando en el mundo de las celebrities.

Irina Shaik posa frente a cámara aplicándose una gran bola de hielo blanca directamente sobre la mejilla. (Foto: Redes Sociales)

De hecho, se ha visto a modelos como Irina Shayk utilizando herramientas frías en sus rutinas, y las Kardashian han aparecido en varias ocasiones aplicándose frío para desinflamar antes del maquillaje. Incluso cantantes como Karol G han mostrado rituales de frío en vídeos de preparación antes de conciertos, demostrando que este truco existía mucho antes de que los tutoriales virales lo pusieran de moda.