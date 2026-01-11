La fiesta sorpresa de Borja Sémper por su 50 cumpleaños: camisetas del Madrid y sus mejores amigos

El pasado 10 de enero fue un día especial para Borja Sémper porque cumplió 50 años y sus amigos le prepararon una fiesta sorpresa en la que hemos podido entrar gracias a la generosidad de su pareja, la actriz Bárbara Goenaga. Esta última acumula 54.800 seguidores en su cuenta de Instagram y ha utilizado esta plataforma para compartir unas imágenes que muestran cómo ha sido esta celebración. Recordemos que el político se ha enfrentado a una enfermedad muy complicada y su lucha se ha convertido en un ejemplo para muchos.

«Hoy Sémper ha cumplido 50 años y podemos decir que tenemos a los mejores amigos del mundo, qué suerte la nuestra… Mil gracias por la sorpresa, os queremos muchísimo. Sigamos celebrando la vida», ha escrito Goenaga junto a unas imágenes de la fiesta. Como era de esperar, su publicación no ha tardado en llenarse de comentarios y algunos usuarios se han puesto en contacto con ella para felicitar a Borja. «Espero que hayáis pasado un gran día. Miles de besos para el chico del cumple», escribe una usuaria. Y otro añade: «¡A celebrar la vida! Ya casi ha pasado todo».

Imagen del cumpleaños de Borja Sémper. (Foto: Instagram)

Lo cierto es que, poco a poco, Borja Sémper va retomando su agenda. Sin ir más lejos, hace unos días le pudimos ver con su compañero Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en la sede de Génova. Desde la cuenta oficial de la formación compartieron el momento en las redes y recalcaron que estaban «encantados» con la presencia del político.

Amigos y camisetas del Madrid

Imagen del cumpleaños de Borja Sémper. (Foto: Instagram)

Los amigos de Borja se han organizado para darle una bonita sorpresa. El protagonista de esta noticia entró en el restaurante donde se ha celebrado la fiesta sin saber lo que estaba a punto de suceder. Segundos después de cruzar la puerta, Sémper se encontró a su grupo vestido con unas camisetas del Real Madrid muy especiales porque todas llevaban su nombre y un número: el 50, que son los años que cumple.

Borja Sémper y sus amigos se sentaron alrededor de una mesa cuadrada, dispuestos a disfrutar de una jornada que no olvidarán. Casualmente, Eduardo Madina, también ha celebrado su 50 cumpleaños este fin de semana. Eduardo y Borja son de partidos distintos, pero entre ellos hay conexión y, como vemos, tienen algo en común: son de la misma quinta.

El restaurante donde ha sido la fiesta

Fotos de la carta de Desde 1911. (Foto: TripAdvisor)

El cumpleaños de Borja Sémper no se ha celebrado en un restaurante cualquiera, sino que ha tenido lugar en uno de los establecimientos de moda de Madrid: Desde 1911. El local se encuentra en la calle del Vivero número 3, en Moncloa y en los últimos tiempos ha ganado mucha popularidad. En Tripadvisor cuentan con una valoración de 4.7 sobre 5, lo que sus usuarios traducen como un «excelente».

Desde 1911 está especializado en el marisco y en el pescado, pero con un toque moderno que sorprende a todos sus clientes. Si visitamos la página web, nos dicen: «Es el homenaje que Pescaderías Coruñesas ha querido hacer al legado familiar, basado en la búsqueda de la excelencia y el profundo respeto hacia el mar, y a aquellas generaciones de pescaderos que, con mucho trabajo y camino, consiguieron que Madrid se convirtiese en la capital del pescado y marisco fresco en España». En definitiva, no es un simple restaurante, es un proyecto cargado de emoción y significado.