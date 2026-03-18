Tamara Falcó ha reaparecido con su elegancia habitual en el desfile de Pedro del Hierro durante la Mercedes‑Benz Fashion Week Madrid este martes, 18 de marzo, reafirmando su papel como musa y colaboradora habitual de la firma española. La marquesa de Griñón, que ha diseñado tres piezas de la nueva colección cápsula Jardín de Invierno, ha atendido a los medios en la front row del Palacio de Cibeles, donde su estilo impecable, un pantalón sastre con camisa de rayas y pañuelo estampado, ha vuelto a acaparar todas las miradas. Pero, como era de esperar, las preguntas no han girado únicamente en torno a la moda: la reciente polémica protagonizada por su marido, Íñigo Onieva, y las circunstancias de su hermana Ana Boyer en Doha han acaparado buena parte de la atención.

El foco mediático se ha centrado en las controvertidas declaraciones de Onieva sobre su club privado en Madrid, donde habría limitado la entrada a ciertos clientes latinos para que no se convirtiera en «el club de los latinoamericanos». Tamara, con su habitual naturalidad y sonrisa, se ha limitado a matizar que las palabras de su marido fueron malinterpretadas y subrayó su cariño hacia él: «Quiero mucho a mi marido», ha dicho, destacando que la fe y la devoción personal ayudan a sobrellevar estos momentos complicados. La marquesa también ha querido poner en perspectiva el origen argentino de la abuela de Onieva, señalando con humor que, en cierto modo, él «no sabe la suerte que tiene con los capotes que le echo».

Tamara Falcó en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Además, Tamara se ha referido a la situación de Ana Boyer y Fernando Verdasco, quienes regresaron recientemente de Doha con sus tres hijos debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio. «Mi hermana le quita hierro al asunto. En Doha nunca se sintieron inseguros, y aunque la situación es insólita para quienes vivimos en España, ellos pudieron regresar gracias a la suerte de encontrar billetes y a su derecho como ciudadanos españoles», ha explicado. Tamara ha subrayado la injusticia de algunas críticas, recordando que la familia de Ana tuvo que organizar su viaje de manera privada y autónoma, reflejando así las complicaciones que conlleva tener una vida pública en situaciones extraordinarias.

Más allá de la polémica familiar, la marquesa ha hablado de su propia fe y cómo esta ha marcado su vida en los últimos años. Reconocida por su devoción, ha confesado que sus padres, inicialmente escépticos, terminaron aceptando su compromiso religioso. «Ahora voy a misa los domingos, me gusta rezar y sigo mis creencias. La fe te ayuda a sobrellevar las cosas y a mantener el equilibrio, incluso en medio de la presión mediática», ha explicado. De hecho, Tamara no oculta su deseo de asistir a la misa que celebrará el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu el próximo 7 de junio, un evento que refleja su devoción y compromiso espiritual.

Tamara Falcó en la MBFWM. (Foto: Gtres)

En cuanto a su matrimonio, la diseñadora se ha mostrado radiante y plena. Con humor y serenidad, ha destacado que la relación con Íñigo va «fenomenal», reconociendo que la fe y el deporte han sido pilares que les unen. Finalmente, Tamara ha hecho un guiño a su mundo profesional y a la moda española, destacando la importancia de los detalles y la esencia en cada prenda de su colección. «Me inspira trabajar con archivos históricos de la marca y ver cómo puedo aportar frescura y paz al proceso creativo», señala. También ha confesado que le encantaría ver a Rosalía luciendo algunos de sus diseños, especialmente el traje verde, perfecto para bodas o eventos elegantes.