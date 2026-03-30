La cuenta atrás para el arranque del LUX Tour en España ya está en marcha y Rosalía ha convertido su paso por Madrid en algo más que una simple parada profesional. La artista catalana, que este lunes ofrece su primer concierto en la capital, ha protagonizado un fin de semana que mezcla recuperación, planes improvisados y mucha complicidad junto a Loli Bahia, inseparable en estos días clave.

Su llegada a la ciudad se produce apenas unos días después de un susto importante. Rosalía tuvo que cancelar su concierto en Milán tras sufrir una intoxicación alimentaria que la llevó al hospital. Un contratiempo que encendió las alarmas entre sus seguidores y que puso en duda su agenda inmediata. Sin embargo, la cantante no ha tardado en recuperarse y ha querido demostrarlo con naturalidad durante su estancia en Madrid. «Estoy bien», aseguraba a la salida de uno de sus primeros planes en la ciudad, confirmando así que estaba lista para subirse de nuevo al escenario.

Rosalía y Loli Bahía en un parque en Madrid. (Foto: Gtres)

Ese primer plan fue una comida en un restaurante libanés junto a Loli Bahia. Una cita discreta, sin grandes artificios, que marcó el inicio de su ruta madrileña. Ambas fueron fotografiadas a la salida del local, mostrando una imagen relajada y cercana, muy alejada del despliegue escénico que caracteriza a Rosalía sobre el escenario. Este tipo de apariciones refuerzan una idea que la artista lleva tiempo proyectando: un equilibrio entre su faceta pública y una vida personal cada vez más natural y accesible.

Pero la escapada no se quedó en lo gastronómico. Al día siguiente, Rosalía cambió el ritmo urbano por un entorno mucho más tranquilo. La cantante fue vista paseando por la Casa de Campo, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital. Lo hizo acompañada de Loli Bahia, su hermana Pilar Vila y un pequeño grupo de amigas, en una escena que reflejaba desconexión total antes del gran momento.

Rosalía y Loli Bahía en un parque en Madrid junto a un grupo de amigos. (Foto: Gtres)

Lejos del ruido mediático, el paseo dejó imágenes de una Rosalía relajada, sonriente y disfrutando de lo cotidiano; con looks funcionales y de tendencia, adaptados a la bajada de temperaturas. Incluso la presencia de una mascota en el grupo aportaba un aire distendido a una jornada que parecía pensada para recargar energías. No era casualidad: tras una semana complicada y con varios conciertos por delante, la artista necesitaba bajar el ritmo antes de volver a la intensidad del directo.

Este fin de semana también ha servido para confirmar la estrecha relación entre Rosalía y Loli Bahia. La modelo francesa no solo la ha acompañado en todos sus planes, sino que se ha consolidado como uno de sus principales apoyos en este momento profesional. Su complicidad ha sido evidente tanto en sus salidas como en sus paseos, donde se han mostrado cercanas, coordinadas incluso en estilo, y completamente alineadas en esa búsqueda de comodidad y naturalidad.

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Todo este recorrido forma parte de una antesala muy medida. Este lunes, Rosalía se sube al escenario del Movistar Arena para inaugurar su gira en España, con varias fechas ya programadas en la capital antes de viajar a Barcelona.