Ana Boyer y Fernando Verdasco regresan a Doha en medio de la tensión y a punto de ampliar la familia

Ana Boyer y Fernando Verdasco han vuelto a Doha en un momento clave de sus vidas, justo cuando se preparan para dar la bienvenida a su cuarta hija. La pareja ha regresado a la capital de Qatar tras pasar varias semanas en Madrid, donde se instalaron temporalmente junto a sus hijos debido a la tensión generada por el conflicto en Oriente Medio. Con este regreso, retoman su rutina en el que consideran su hogar, afrontando con ilusión la recta final del embarazo.

Durante su estancia en España, Ana Boyer y Fernando Verdasco priorizaron la seguridad y el bienestar de su familia. La situación en la región del Golfo llevó a muchas familias a tomar precauciones, y en su caso optaron por trasladarse a Madrid, donde contaban con el apoyo de sus seres queridos. Allí se alojaron, como es habitual, en la casa de Isabel Preysler, madre de Ana, quien ha podido disfrutar de la compañía de sus nietos durante estas semanas.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Lejos de detener su actividad, Ana aprovechó su estancia para cumplir con varios compromisos profesionales. A pesar de encontrarse en la fase final de su embarazo, la hija de Isabel Preysler demostró una gran energía, participando en eventos y colaboraciones con distintas marcas. Además, también encontró tiempo para el autocuidado, recurriendo a tratamientos como masajes drenantes o maderoterapia, especialmente recomendados durante el tercer trimestre para aliviar la pesadez y mejorar la circulación.

Otro de los aspectos más destacados de estos días en Madrid fue el tiempo compartido con su hermana, Tamara Falcó. Muy unidas, ambas aprovecharon al máximo su reencuentro, tal y como reflejan las imágenes publicadas en redes sociales. Para Tamara, además, la presencia de sus sobrinos supuso una gran alegría, reforzando los lazos familiares en un contexto marcado por la incertidumbre.

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El regreso a Doha ha sido compartido por la propia pareja a través de sus redes sociales. En las imágenes publicadas por Fernando Verdasco, se puede ver a la familia en el Hamad International Airport, punto habitual de llegada y salida de sus viajes internacionales. Las fotografías muestran escenas cotidianas, como el traslado de maletas o la llegada a la ciudad, acompañadas de un breve pero significativo mensaje que refleja la emoción de volver a casa.

Este retorno coincide con uno de los momentos más especiales para la familia: la inminente llegada de su cuarta hija. Tras tener tres niños -Miguel, Mateo y Martín-, la pareja espera con especial ilusión a la que será su primera niña. Tal y como han manifestado en diversas ocasiones, siempre han tenido claro su deseo de formar una familia numerosa, algo influido también por sus propias experiencias personales, ya que ambos provienen de familias amplias. A pesar de la polémica generada en torno a su viaje a España en pleno conflicto, Ana Boyer y Fernando Verdasco han optado por mantenerse al margen, centrados en su vida familiar y sin entrar en debates públicos. Su prioridad ha sido en todo momento garantizar la seguridad de sus hijos y afrontar con serenidad esta etapa tan importante.