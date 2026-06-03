Valentina Ferragni ha reaparecido en Ibiza y ha atendido a COOL con la naturalidad que la caracteriza —y con un español prácticamente impecable—. La influencer italiana, hermana de Chiara Ferragni, ha hablado de sus planes en la isla, de la estrecha relación que mantiene con sus sobrinos y también ha dejado una de las declaraciones más reveladoras de la jornada al referirse a Fedez, exmarido de su hermana y padre de Leone y Vittoria.

La menor de las Ferragni explicó que Ibiza es uno de los destinos habituales de la familia durante el verano, aunque cada uno vive la isla a su manera. «Mi hermana viene aquí con los niños y es un poquito diferente de lo que voy a hacer cuando estoy aquí con mis amigas. Es una isla para todos», comentó entre risas.

Entre jornadas de playa, compras y encuentros con amigos, Valentina se mostró relajada y cercana. Sin embargo, uno de los momentos más sinceros de la conversación llegó cuando este medio le preguntó por la relación que mantiene actualmente con Fedez, con quien siempre mostró una gran complicidad durante los años de matrimonio con Chiara.

El vínculo entre Fedez y los Ferragni

Lejos de cualquier polémica, la influencer fue clara y directa al responder si siguen considerándose una familia tras el divorcio. «Sí, somos una familia». Una frase breve, pero cargada de significado, especialmente teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en el universo Ferragnez durante los últimos años.

La separación de Chiara Ferragni y Fedez, anunciada a principios de 2024, puso punto final a una de las parejas más influyentes y mediáticas de Europa. Lo que comenzó como una historia de amor seguida por millones de personas terminó convirtiéndose en una de las rupturas más comentadas de la prensa italiana.

El deterioro de la relación coincidió con el estallido del llamado Pandoro Gate, la polémica que golpeó duramente la reputación de Chiara Ferragni y que desencadenó una crisis personal y profesional sin precedentes para la empresaria. A partir de entonces comenzaron a trascender informaciones sobre problemas de convivencia, desencuentros y supuestas infidelidades que habrían acabado erosionando definitivamente el matrimonio.

Tanto Chiara como Fedez han hablado posteriormente de aquel complicado periodo. La influencer llegó a deslizar públicamente que existieron comportamientos que dañaron la confianza dentro de la pareja, mientras que el cantante ha relatado en varias entrevistas y en su autobiografía los difíciles momentos que atravesó antes y después de la ruptura.

A pesar de todo, ambos lograron alcanzar un acuerdo de divorcio basado en la custodia compartida de sus hijos y en mantener una relación cordial por el bienestar de Leone y Vittoria. Precisamente por eso, las palabras de Valentina resultan especialmente relevantes: evidencian que los lazos construidos durante años no desaparecieron con la firma del divorcio.

Y es que Fedez no solo formó parte de la vida de Chiara. Durante casi una década se integró plenamente en el clan Ferragni, compartiendo vacaciones, celebraciones familiares y momentos clave junto a Valentina, Francesca Ferragni y Marina Di Guardo, la madre de las influencers. Una cercanía que convirtió al artista en un miembro más de una de las familias más famosas de Italia.

«Los quiero muchísimo»

Más allá de los adultos, Valentina quiso destacar quiénes siguen ocupando el centro de todo: sus sobrinos. Al ser preguntada por la relación que mantiene con ellos, no dudó en mostrar todo su cariño. «Sí, muy cercana a ellos. Me encantan muchísimo y los quiero muchísimo».

Una declaración que confirma el fuerte vínculo que mantiene con Leone y Vittoria y que refleja cómo, pese a las rupturas, los escándalos mediáticos y las nuevas etapas sentimentales, la familia continúa encontrando en los más pequeños su principal punto de unión.