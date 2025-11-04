Giro en la relación de Fedez y Chiara Ferragni: la dura confesión del rapero sobre los años más oscuros de su vida

Federico Lucia, conocido en todo el mundo como Fedez, ha decidido abrir en canal su vida personal y profesional con una franqueza que pocos esperaban. A punto de cumplirse un año desde la firma del divorcio con Chiara Ferragni, el rapero italiano ha publicado su autobiografía L’acqua è più profonda di come sembra da sopra —traducida al español como El agua es más profunda de lo que parece desde arriba—, una obra en la que se adentra en los episodios más difíciles de su trayectoria reciente. Su diagnóstico de cáncer, la crisis matrimonial con la influencer más famosa de Italia y las consecuencias del Pandoro Gate son solo algunos de los temas que aborda.

Fedez, que durante años fue visto como una figura impulsiva, polémica y provocadora, parece ahora buscar un propósito diferente: reconciliarse con su pasado y exponer su versión de unos hechos que, según él, han sido contados de forma parcial y, muchas veces, injusta. Este giro radical le ha situado en el centro de la noticia y en OKDIARIO sabemos todo lo que ha contado.

El libro de memorias de Fedez

El lanzamiento del libro, que tuvo lugar el pasado 21 de octubre, ha reavivado el interés por la pareja. En una entrevista previa a la publicación, el artista explicaba que no pretendía ofrecer una imagen heroica de sí mismo: «Este no es un libro en el que pretenda salir victorioso. Es imposible resumir lo que sucedió». Con esas palabras, Fedez marcaba el tono de un relato introspectivo, donde la vulnerabilidad y la autocrítica se imponen sobre la vanidad.

A través de sus páginas, el cantante relata sus luchas internas y se enfrenta al peso de la fama y a la distorsión que esta genera en las relaciones personales. La biografía llega, además, en un momento especialmente delicado para Ferragni, que se encuentra a las puertas del juicio por el Pandoro Gate, un escándalo que dañó gravemente su reputación profesional y personal, y que, según el propio Fedez, terminó por quebrar definitivamente la estabilidad de su matrimonio.

La relación de Fedez y Chiara Ferragni

El rapero dedica una parte fundamental del libro a los años compartidos con Chiara Ferragni, un periodo que, según confiesa, osciló entre el amor sincero y el desgaste emocional provocado por la exposición mediática. Ocho años de relación, dos hijos y una vida convertida en un escaparate de perfección fueron, con el tiempo, un peso difícil de sostener. «Fui yo quien no quiso ese millón de euros en casa», escribe en alusión directa al Pandoro Gate, la campaña benéfica que se transformó en una pesadilla para la empresaria.

En un fragmento difundido por Vanity Fair Italia, Fedez recuerda el momento en que todo estalló: «Me desperté con Chiara llorando a mi lado. ‘Una multa de un millón de euros’, me dijo. No entendía nada. Hablaba de 300.000, 400.000… y luego supe que era un millón. Fue una locura». El músico asegura que se enteró del escándalo al mismo tiempo que el resto del país y que, desde ese instante, comprendió que su vida privada había dejado de pertenecerle.

Aun así, el artista se muestra sorprendentemente conciliador con su ex mujer. No hay rastro de rencor ni de ataques, sólo una reflexión sobre los errores y la necesidad de proteger lo más importante: sus hijos, Leone y Vittoria. Fedez confiesa que, tras anunciar la separación, decidió prohibir que se publicaran imágenes de los pequeños en redes sociales, después de que la noticia se filtrara a la prensa tan solo un día después de comunicárselo a ellos. «Desde ese momento entendí que alguien estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de los niños por una exclusiva», escribe. Esa decisión, asegura, marcó un antes y un después en su vida familiar, alejándole del ruido mediático y acercándole a una versión más íntima de sí mismo.

Una confesión dolorosa y complicada

Más allá de su ruptura sentimental, Fedez dedica un espacio amplio a sus batallas personales con la salud mental, la ansiedad y la depresión, que se agravaron tras su diagnóstico de cáncer y el posterior tratamiento.

En un capítulo especialmente desgarrador, admite que llegó a sentirse completamente sólo, incapaz de reconocerse en el espejo ni de encontrar consuelo en la vida pública que lo rodeaba. «No soy un buen ejemplo, quizá sea el peor. Pero precisamente por eso puedo convertirme en el mejor ejemplo posible», reflexiona, consciente de la responsabilidad que tiene como figura pública. Sus palabras, duras pero honestas, muestran a un hombre que ya no teme hablar de sus debilidades y que ha decidido enfrentar sus demonios sin máscaras. En ese proceso, reconoce también sus errores, incluidas sus infidelidades y su incapacidad para gestionar la presión mediática que acompañó cada paso de su relación con Ferragni.

El agua es más profunda de lo que se parece desde arriba es, en definitiva, mucho más que una autobiografía: es el retrato de un artista que, tras tocar fondo, busca redimirse. Fedez parece comprender ahora que la exposición constante le robó la calma y que el verdadero valor reside en aceptar la imperfección.