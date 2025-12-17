Las rebajas de Decathlon empiezan muy pronto y estas son las 8 cosas que voy a comprar

La ropa técnica también ocupa un lugar destacado dentro de las rebajas de Decathlon. Un ejemplo claro es la chaqueta impermeable de montaña Quechua MH100, una prenda básica para senderismo y escapadas al aire libre que protege del viento y la lluvia sin renunciar a la ligereza. Junto a ella, el forro polar Quechua MH500, disponible tanto para hombre como para mujer, es uno de esos artículos imprescindibles que se utilizan durante gran parte del año y que suele agotarse rápidamente cuando está de oferta por su excelente relación calidad-precio.

El trekking y el running, claves en Decathlon

En el apartado de calzado, uno de los productos más esperados en rebajas son las zapatillas de trekking Quechua NH100, ideales para rutas sencillas, viajes y uso diario. Su comodidad y versatilidad las han convertido en uno de los modelos más vendidos de la marca, por lo que aprovechar los descuentos resulta clave para hacerse con ellas a un precio más competitivo. Para aquellos que prefieren actividades de mayor intensidad, las zapatillas de running Kiprun jogflow 190.1 también suelen figurar entre las compras destacadas, especialmente entre corredores principiantes que buscan amortiguación y ligereza sin un coste elevado.

Los accesorios para actividades al aire libre completan buena parte de las listas de compra durante las rebajas de Decathlon. La mochila de montaña Quechua NH500 de 30 litros es un claro ejemplo de producto práctico y funcional, ideal tanto para excursiones de un día como para viajes cortos. Su capacidad, compartimentos y comodidad la convierten en un básico que gana atractivo cuando entra en oferta. En la misma línea, la tienda de campaña Quechua MH100 para dos personas es una de las opciones favoritas para iniciarse en el camping, gracias a su fácil montaje, ligereza y precio accesible, especialmente durante las campañas de descuentos.

Por último, el equipamiento para entrenamiento y fitness también suele beneficiarse de importantes rebajas. Artículos como el smartwatch Samsung Galaxy Watch8, uno de los más potentes de su categoría, o el clásico set de mancuercas Corength, también serán más baratos en las rebajas, por lo que el bolsillo lo agradecerá. Esta selección de ocho artículos representa solo una parte del amplio catálogo que estará disponible con descuento en Decathlon, una campaña que cada año atrae tanto a deportistas habituales como a los que buscan equiparse para llevar una vida más activa sin realizar una gran inversión.