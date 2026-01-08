La cantidad perfecta de huevo y aceite para hacer la mayonesa cremosa y perfecta, según el chef Dani García

Hay una cantidad perfecta de huevo y aceite que tiene como resultado una mayonesa cremosa y perfecta, el chef Dani García nos da la receta que nos cambiará la vida. Nunca más vas a volver a comprar mayonesa, en especial cuando descubras que se prepara en 5 segundos y es mucho más natural y saludable que la que compras en el supermercado. Sólo necesitas las herramientas y la cantidad justa de cada ingrediente que forma esta salsa universal.

Quizás seas de los que se han acostumbrado a comer con mayonesa. Más allá de la clásica ensaladilla rusa que se convierte en el comodín para estos días en los que necesitamos comer de la mejor manera posible. Pondremos en marcha una deliciosa combinación de ingredientes que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Un giro radical que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a la cocina que queremos poner en práctica. Siempre que sean ingredientes saludables, podremos crear auténticas recetas de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos. El Chef Dani García nos explica cómo hacer la mayonesa ideal.

La cantidad perfecta para esta salsa casera

No tiene sentido comprar una mayonesa ya hecha, cuando la podemos preparar en casa fácilmente. Sabemos lo que ponemos, pero quizás, no las cantidades que necesitaríamos para hacer realidad ese sueño de una salsa de esas que impresionan y pueden ser claves.

Los expertos de Scoolinary nos explican el origen de esta salsa que no es muy lejano: «Historiadores e investigadores han encontrado documentación que prueban su existencia en Menorca antes de la llegada de los franceses, más relacionada con el alioli que ya se consumía de forma cotidiana en la zona. El recetario Art de la Cuina del menorquín Fra Roger del siglo XVIII menciona el alioli bo (alioli bueno) en varias de sus recetas y, aunque no explica concretamente cómo se hacía, estos platos continúan preparándose con la mayonesa-mahonesa actual. Del debate sobre cómo surgió también se deriva el de su nombre, que sigue sin estar claro».

Siguiendo con la misma explicación: «Se dice que surgió en aquel corto periodo del siglo XVIII en el que los franceses le arrebataron a los ingleses la ocupación de Menorca. El duque y mariscal de Richelieu y sus tropas ocuparon la isla durante 7 años, y cuando volvieron a Francia se encargaron de hacer famosa en el país y el resto del mundo una salsa de aceite de oliva y huevo llamada mahonesa o mayonesa, según la nacionalidad que se le quiera atribuir. No obstante, la teoría de que la salsa se originó en Mahón ha sido aceptada por casi todos. El debate viene con los detalles de su nacimiento: si la creó el chef de Richelieu para celebrar el triunfo galo en la isla, o sucedió que el duque conoció la receta en una taberna y le gustó tanto que se la llevó para seguir consumiéndola en su país».

El chef Dani García nos da la receta de mayonesa perfecta

Esta receta puede ser perfecta gracias a un Dani García, este experto no duda en compartir una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Vamos a crear una mezcla de ingredientes que acabarán marcando la diferencia.

La recomendación de este chef es que haya un 20% de huevo y 80% de aceite. De esta manera conseguiremos esa cremosidad máxima que es, en definitiva lo que buscamos para conseguir una salsa de esas que enamoran al primer bocado y nos hará disfrutar de unos sabores espectaculares.

Ingredientes:

200 ml de aceite de oliva

Dos huevos grandes

Una pizca de sal

Una cucharada de medio limón pequeño exprimido o de vinagre

Cómo preparar una mayonesa casera