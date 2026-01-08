La cantidad perfecta de huevo y aceite para hacer la mayonesa cremosa y perfecta, según el chef Dani García
Toma nota de la cantidad de huevo y aceite para hacer una mayonesa perfecta
Hay una cantidad perfecta de huevo y aceite que tiene como resultado una mayonesa cremosa y perfecta, el chef Dani García nos da la receta que nos cambiará la vida. Nunca más vas a volver a comprar mayonesa, en especial cuando descubras que se prepara en 5 segundos y es mucho más natural y saludable que la que compras en el supermercado. Sólo necesitas las herramientas y la cantidad justa de cada ingrediente que forma esta salsa universal.
Quizás seas de los que se han acostumbrado a comer con mayonesa. Más allá de la clásica ensaladilla rusa que se convierte en el comodín para estos días en los que necesitamos comer de la mejor manera posible. Pondremos en marcha una deliciosa combinación de ingredientes que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Un giro radical que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a la cocina que queremos poner en práctica. Siempre que sean ingredientes saludables, podremos crear auténticas recetas de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos. El Chef Dani García nos explica cómo hacer la mayonesa ideal.
La cantidad perfecta para esta salsa casera
No tiene sentido comprar una mayonesa ya hecha, cuando la podemos preparar en casa fácilmente. Sabemos lo que ponemos, pero quizás, no las cantidades que necesitaríamos para hacer realidad ese sueño de una salsa de esas que impresionan y pueden ser claves.
Los expertos de Scoolinary nos explican el origen de esta salsa que no es muy lejano: «Historiadores e investigadores han encontrado documentación que prueban su existencia en Menorca antes de la llegada de los franceses, más relacionada con el alioli que ya se consumía de forma cotidiana en la zona. El recetario Art de la Cuina del menorquín Fra Roger del siglo XVIII menciona el alioli bo (alioli bueno) en varias de sus recetas y, aunque no explica concretamente cómo se hacía, estos platos continúan preparándose con la mayonesa-mahonesa actual. Del debate sobre cómo surgió también se deriva el de su nombre, que sigue sin estar claro».
Siguiendo con la misma explicación: «Se dice que surgió en aquel corto periodo del siglo XVIII en el que los franceses le arrebataron a los ingleses la ocupación de Menorca. El duque y mariscal de Richelieu y sus tropas ocuparon la isla durante 7 años, y cuando volvieron a Francia se encargaron de hacer famosa en el país y el resto del mundo una salsa de aceite de oliva y huevo llamada mahonesa o mayonesa, según la nacionalidad que se le quiera atribuir. No obstante, la teoría de que la salsa se originó en Mahón ha sido aceptada por casi todos. El debate viene con los detalles de su nacimiento: si la creó el chef de Richelieu para celebrar el triunfo galo en la isla, o sucedió que el duque conoció la receta en una taberna y le gustó tanto que se la llevó para seguir consumiéndola en su país».
El chef Dani García nos da la receta de mayonesa perfecta
Esta receta puede ser perfecta gracias a un Dani García, este experto no duda en compartir una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Vamos a crear una mezcla de ingredientes que acabarán marcando la diferencia.
La recomendación de este chef es que haya un 20% de huevo y 80% de aceite. De esta manera conseguiremos esa cremosidad máxima que es, en definitiva lo que buscamos para conseguir una salsa de esas que enamoran al primer bocado y nos hará disfrutar de unos sabores espectaculares.
Ingredientes:
Cómo preparar una mayonesa casera
- Esta receta la podemos adaptar a nuestras necesidades, a medida que la vayamos probando descubriremos todo un universo de buenas sensaciones.
- El aceite de oliva es nuestra joya nacional, aunque podemos optar por un sabor más suave de la mano de un aceite de girasol.
- Debemos tener en cuenta que el aceite de oliva le dará un sabor más intenso que casi nada tendrá que ver con la mayonesa que compramos.
- Si queremos apostar por la suavidad el de girasol o un aceite de oliva suave puede ser la clave de nuestro éxito.
- Todo estará listo para ponernos a crear nuestra mayonesa en menos de un minuto cuando tengamos preparado el aceite.
- Colocamos el aceite en el vaso de la batidora, le vamos a añadir los dos huevos grandes para que emulsionen.
- La pizca de sal al gusto es personal pero necesaria, podemos añadirle más en caso de que nos guste más salado.
- Nos faltará el ingrediente que aporta ese toque que nos encanta de la mayonesa, el limón o el vinagre.
- En general, es posible que no tengamos limón, pero si vinagre. Por lo que podemos adaptar esta receta a nuestras herramientas de trabajo.
- La misma cantidad de limón que de vinagre aportará el acabado que estamos buscando a esta receta deliciosa.
- Ponemos la batidora en el fondo del vaso y la encendemos, como por arte de magia se irá creando la mayonesa.
- No la moveremos hasta que la tengamos totalmente lista, con la textura adecuada, como mucho podemos moverla de lado, pero no subirla o se nos podía cortar la mayonesa.