F1 GP de China 2026 en directo | Horario de la clasificación y dónde ver la Fórmula 1 online gratis y por televisión en vivo

La nueva Fórmula 1 no ha caído de pie, pero el Mundial 2026 no se detiene y este sábado tenemos la segunda clasificación del año en el Gran Premio de China. Síguela en directo en OKDIARIO desde las 7:15 horas, 45 minutos antes de que se encienda el semáforo del pit lane y arranque la Q1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz buscando superar el primer corte.

Después de la carrera al sprint de la que George Russell salió vencedor tras hacerse con la pole con seis décimas de distancia sobre el primer perseguidor de Mercedes, el McLaren de Lando Norris, toca comprobar si el líder del campeonato será capaz de demostrar su superioridad en esta clasificación en el circuito de Shanghái.

A día de hoy, no hay casi nadie que pueda hacer sombra el piloto británico, salvo que Kimi Antonelli se saque alguna genialidad de la chistera y le recorte las más de dos décimas en las que le aventajó su compañero en el shootout. Por el resto, da la sensación de que McLaren está ligeramente por encima de Ferrari y entre las dos clásicas escuderías se disputarán la segunda fila de la parrilla.

En cuanto a los españoles, todo apunta a que Alonso volverá a caer en la Q1 después de quedarse a un segundo del tiempo de corte en la anterior sesión cronometrada para la sprint. Sainz sí tiene más opciones de superar esa barrera en la que será su primera clasificación para una carrera larga tras perderse la del fin de semana pasado en Australia. Veremos qué les depara el sábado en China.

Dónde ver la clasificación del GP de China

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que ocurra en este emocionante Mundial de F1 fue Dazn. Este operador retransmitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones, la carrera al sprint y el Gran Premio, por lo que el GP de China se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado, por lo que no se podrá ver gratis en TV lo que ocurra en el circuito de Shanghái.