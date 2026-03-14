F1 GP de China 2026 en directo | Horario de la clasificación y dónde ver la Fórmula 1 online gratis y por televisión en vivo
Sigue nuestra retransmisión en directo de la clasificación del GP de China
La nueva Fórmula 1 no ha caído de pie, pero el Mundial 2026 no se detiene y este sábado tenemos la segunda clasificación del año en el Gran Premio de China. Síguela en directo en OKDIARIO desde las 7:15 horas, 45 minutos antes de que se encienda el semáforo del pit lane y arranque la Q1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz buscando superar el primer corte.
Después de la carrera al sprint de la que George Russell salió vencedor tras hacerse con la pole con seis décimas de distancia sobre el primer perseguidor de Mercedes, el McLaren de Lando Norris, toca comprobar si el líder del campeonato será capaz de demostrar su superioridad en esta clasificación en el circuito de Shanghái.
A día de hoy, no hay casi nadie que pueda hacer sombra el piloto británico, salvo que Kimi Antonelli se saque alguna genialidad de la chistera y le recorte las más de dos décimas en las que le aventajó su compañero en el shootout. Por el resto, da la sensación de que McLaren está ligeramente por encima de Ferrari y entre las dos clásicas escuderías se disputarán la segunda fila de la parrilla.
En cuanto a los españoles, todo apunta a que Alonso volverá a caer en la Q1 después de quedarse a un segundo del tiempo de corte en la anterior sesión cronometrada para la sprint. Sainz sí tiene más opciones de superar esa barrera en la que será su primera clasificación para una carrera larga tras perderse la del fin de semana pasado en Australia. Veremos qué les depara el sábado en China.
Dónde ver la clasificación del GP de China
El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que ocurra en este emocionante Mundial de F1 fue Dazn. Este operador retransmitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones, la carrera al sprint y el Gran Premio, por lo que el GP de China se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado, por lo que no se podrá ver gratis en TV lo que ocurra en el circuito de Shanghái.
Q1
¡En marcha la Q1!
El pit lane estaba lleno y el circuito de Shanghái se llena de coches. Empieza la clasificación del GP de China.
Así fueron los tiempos en la qualy sprint
Por fijarnos en la referencia de hace 24 horas, estos fueron los tiempos de la sesión clasificatoria para la carrera corta:
Sainz se quedó con ganas de más
«Había muy pocas diferencias, incluso los Red Bull parecía que estaban en nuestra carrera. A seis vueltas del final el coche de seguridad no nos ha dejado hacer la remontada», aseguró el madrileño.
Alonso y el «vaso vacío»
«Por lo menos hemos podido completar la carrera con los dos coches. Desde ese punto de vista, bien. La situación sigue siendo mala y tenemos que mejorar mucho. La fiabilidad se encontrará tarde o temprano, las prestaciones va a llevar más tiempo. El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos. A cada paso añadimos una gotita», dijo el asturiano tras la sprint.
Así le fue a los españoles
Seguimos con la resaca de esta bonita carrera al sprint en la que los españoles volvieron a estar fuera de la zona de puntos. El que más se acercó fue Sainz con un undécimo puesto gracias a la estrategia de Williams, favorecida por la bandera amarilla al permanecer en pista con el neumático duro sin entrar a boxes y sobre todo a su gran pilotaje, aprendiendo rápido la nueva forma de hacerlo y dando una lección a Colapinto y Bortoleto. Alonso no tuvo mucho que hacer: decimoséptimo por los dos abandonos de la sesión.
Ferrari sigue lejos de Russell
La distancia que separó a Russell de Leclerc al final de la carrera al sprint de esta madrugada no representa la que existe a una vuelta. El coche de seguridad por el abandono de Hülkenberg lo cambió todo y, a falta de tres vueltas, la prueba se comprimió.
El monegasco no pudo llegar a atacar al de Mercedes, pero cruzó la meta verdaderamente cerca. Ferrari celebró el doblete gracias a la sanción de 10 segundos a Antonelli, que acabó quinto.
Resultados carrera al sprint
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Alex Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
¡Bienvenidos!
¡Buenos días! Por delante, 45 minutos de previa hasta que empiece la segunda clasificación del año en el GP de China. Tiempo para analizar si Russell será capaz de alargar su dominio tras ganar la carrera al sprint con comodidad o si, por el contrario, Antonelli o algún piloto de McLaren o Ferrari conseguirán tumbarle. Parece difícil, aunque en la F1 nunca se sabe… Y menos en la actual. ¡Vamos allá!
Q1
Los Mercedes irán a un intento
Es lógico, van sobrados. De momento, Russell y Antonelli son los únicos que siguen en el garaje, además de Checo Pérez, que no está pudiendo correr este fin de semana con el recién nacido Cadillac.