Así queda la parrilla de salida para el GP de China de F1 2026 tras la clasificación en Shanghái

Kimi Antonelli se llevó la pole este sábado en la clasificación del Gran Premio de China superando en la parrilla a su compañero George Russell, líder del Mundial de Fórmula 1 2026 y ganador de la carrera al sprint este fin de semana. Mercedes volverá a acaparar la primera fila de la parrilla por tercera prueba consecutiva, aunque este domingo lo hará en distinto orden con el italiano en primera posición.

Antonelli vio la oportunidad en los problemas en el volante de Russell e hizo lo que tenía que hacer con un gran tiempo (1:32.064) que le valió la pole más joven de la historia de la F1. La segunda fila estará pintada de rojo Ferrari, con Lewis Hamilton por delante de Charles Leclerc, y la tercera de color papaya, Oscar Piastri quinto y Lando Norris sexto. En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz saldrá decimoséptimo y Fernando Alonso decimonoveno.

Los seguidores de la F1 en España que este sábado volvieron a madrugar esperando un paso adelante de Alonso y Sainz se encontraron con la misma película de terror del viernes. Los pilotos españoles cayeron eliminados de nuevo en la Q1, el madrileño sólo por dos décimas y el asturiano sin opción alguna de superar el tiempo de corte que marcó Liam Lawson. El suyo sólo mejoró al de los Cadillac y al de su compañero en Aston Martin, Lance Stroll.

Así queda la parrilla del GP de China