La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado este viernes contra las grandes empresas españolas como Mercadona, Endesa e Iberdrola, a las que ha acusado de acumular beneficios «robando» mientras la ciudadanía se empobrece: «Impuestos al poder», ha gritado.

Durante el evento Tax the Rich organizado por European Left Alliance y celebrado este viernes en Milán (Italia), Montero ha atacado a compañías como Iberdrola y Endesa sin otro argumentario que sus ingresos: «Las principales empresas de energía en España, han ganado 6.000 millones en el último año», ha cargado.

«Mientras las familias no pueden ni comprar pescado ni huevos, hay empresas como Mercadona» que amasan grandes cantidades de dinero: «La riqueza no se concentra en las personas ricas porque trabajen más duro o porque son más inteligentes, se concentra en ellos porque roban la riqueza de las personas que trabajan toda la semana», ha esgrimido Montero.

«En nuestra sociedad nos enseñan a admirar a los ricos», ha lamentado, para añadir que «vivimos en un sistema en el que si robas a los ricos, es un robo, pero si robas a las personas normales, te conviertes en multimillonario».

Durante su eufórica intervención la eurodiputada de la formación morada pedido medidas como un impuesto a las grandes fortunas o la intervención pública en diferentes sectores.

«Queremos un impuesto de riqueza para los ricos y queremos nacionalizar las empresas estratégicas». En este sentido, ha rechazado que estas medidas sean una «venganza», definiéndolas en cambio como un acto de «justicia». «Los ricos deben dar de vuelta lo que han robado», ha recalcado.

Finalmente, ante la advertencia de que una mayor presión fiscal podría provocar la salida de capitales del país, la exministra se ha mostrado impasible. «Si gravas a los ricos, se irán. Pues déjenlos ir. Déjenlos ir a robar a otro lugar», ha sentenciado.