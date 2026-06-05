Pillan a Irene Montero fingiendo que se graba un vídeo en una manifestación mientras un hombre le sujeta el móvil

Irene Montero ha quedado retratada en un intento de posturear durante una de las manifestaciones de profesores en la Comunidad Valenciana.

La que fuera ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos difundió en redes sociales un vídeo que, aparentemente, se había grabado en modo selfie, para apoyar a los docentes valencianos, que llevan cuatro semanas en huelga. Pero lo cierto es que, cómo se aprecia en otro vídeo que han difundido algunos internautas, había un hombre sujetando el móvil.

«Los profes de la escuela pública valenciana están en huelga para tener salarios adecuados al trabajo que realizan, que es el trabajo más importante de la sociedad, y para que no hayan tantos niños y niñas en cada clase (…) Esas demandas las firmaría cualquier familia, lo indecente es que no las esté firmando el Govern de la Generalitat. ¿En qué cabeza cabe que las calles lleven semanas ardiendo y el Govern no se siente a buscar una solución?», se pregunta mientras finge que se graba un vídeo frente a los manifestantes.

El vídeo, que ella misma ha publicado en su cuenta de Instagram y X, parece grabado en modo selfie, pero varios usuarios en redes sociales han demostrado que había un hombre sujetando el teléfono.

Las reacciones no se han hecho esperar y muchos usuarios se han preguntado «cuánto nos costará el sueldo de este señor». «¿Lo de Irene Montero haciendo como que se graba a sí misma en una mani mientras tiene a un esbirro sujetándole el móvil qué es?», ha cuestionado un internauta. «Pero si lleva un mayordomo que le sujeta el móvil», ha comentado otro.

También han sido muchos los que le han recordado que, a pesar de su férrea defensa de la enseñanza pública, «lleva a sus hijos a la escuela privada», y han cuestionado que trate de «sacar rédito de cualquier causa». «Es una garrapata que se arrima a cualquier causa de la que pueda sacar rédito sin perder ni un duro, y mientras esos docentes por defender una enseñanza de calidad pierden dinero a diario», ha indicado un hombre en redes sociales.