Los docentes valencianos en huelga cobran hasta 4.200 € más que con Ximo Puig que no subió sus salarios

Los docentes valencianos, que han cumplido este lunes su primera semana de movilizaciones, cobran ahora entre 3.700 y 4.200 euros más con Juanfran Pérez Llorca que bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig y Compromís. El Ejecutivo de Ximo Puig, además, rechazó hasta en cinco ocasiones en apenas cinco años, los que van de 2018 a 2022, subir el sueldo a esos mismos docentes; sin que los sindicatos que ahora han convocado la huelga (el catalanista STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE) ni siquiera amagasen con un paro como el que ahora se vive en la autonomía.

En concreto, el sueldo de un maestro joven valenciano ha crecido en 3.700 euros desde 2022, el último año completo del Gobierno de PSOE y Compromís en la Comunidad Valenciana, cuando el salario anual de esos docentes jóvenes era de 31.035 euros, a la actualidad. Ahora, cobran un salario de 34.756 euros. Es decir, que entre 2022 y 2026 el salario de un profesor joven valenciano se ha incrementado en 256 euros al mes.

En el caso de un profesor joven de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en 2022, el sueldo de un profesor joven era de 34.780 euros al año. Ahora, es de 38.950 euros al año. Es decir, que desde el último año de gobierno de Ximo Puig y Compromís, el salario de un profesor de Secundaria joven se ha incrementado en 4.200 euros. A una media de 300 euros al mes.

Además, se da la circunstancia de que en cinco de las reuniones de la mesa sectorial de educación entre los años 2018 y 2022, el Gobierno de Ximo Puig y Compromís se negó a subir el sueldo al profesorado valenciano. Tampoco, aceptó mejorar sus condiciones salariales.

En concreto, en diciembre de 2018, el sindicato STEPV pidió recuperar el poder adquisitivo del profesorado. En aquella ocasión, el Ejecutivo de Ximo Puig no respondió a esas reivindicaciones Solo 11 meses después, en noviembre de 2019, los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y ANPE, todos actualmente en huelga en educación, solicitaron la recuperación del poder adquisitivo y una mejora de las retribuciones del profesorado. Recibieron por respuesta que las modificaciones de aquellos años son decisiones estatales aplicables a toda la función pública valenciana. Y que aquel no era un debate que estuviera sobre la mesa. Los sindicatos también callaron.

Trece meses después, en diciembre de 2020, STEPV y ANPE insistieron en la recuperación del poder adquisitivo del profesorado valenciano y pidieron, también, nuevos complementos. En tanto que CCOO y UGT reclamaron mejorar las condiciones laborales del profesorado. El Gobierno de Ximo Puig respondió que no había una norma específica que dijera condiciones laborales, pero que esa condición estaba presente en lo que estaban negociando.

En septiembre de 2021, en este caso STEPV, ANPE, CCOO y CSIF reclamaron otra vez la recuperación del poder adquisitivo del profesorado y una mejora de las retribuciones. Y el Gobierno de Ximo Puig contestó que las retribuciones docentes tenían que ir en consonancia con las del resto del funcionariado de la función pública. Y que, por ello, no se había incluido en el calendario. Los sindicatos tampoco convocaron movilizaciones.

Finalmente, en febrero de 2022, todos los sindicatos reclamaron al Ejecutivo de Ximo Puig y Compromís una recuperación del poder adquisitivo y la equiparación salarial con los docentes del resto de España. El Gobierno de Ximo Puig y Compromís se limitó a responder que la recuperación del poder adquisitivo era una decisión política que se había de negociar en el ámbito de toda la función pública y no solo del profesorado. Y les recordaron que solo en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco, los profesores tenían 18 horas lectivas, mientras que en el resto de las autonomías eran más horas. Los docentes valencianos tampoco hicieron huelga.