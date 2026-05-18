Bombazo en la zoología española: nacen en Madrid dos gemelos de una especie en alto riesgo de amenaza

Hay especies animales que suelen acaparar toda la atención mediática. El lince ibérico, con sus nuevos cachorros esta primavera, es el ejemplo más visible en España. Pero hay otros animales que están en una situación igual de delicada y que también logran avances en su conservación.

Este es uno de esos casos. Un mamífero nativo de las selvas de Madagascar ha protagonizado un nacimiento excepcional en Madrid: dos gemelos de una especie clasificada como vulnerable que pierde el 30% de su población cada dos décadas.

Nacen en Madrid dos gemelos de lémur de cara blanca, una especie vulnerable que desaparece en Madagascar

El parque biológico Faunia, en Madrid, ha anunciado el nacimiento de dos gemelos de lémur de cara blanca (Eulemur albifrons) en su instalación del Bosque Africano. La madre, llamada Reaply, cuida a las crías de forma constante.

Durante las primeras semanas los gemelos permanecen aferrados al vientre materno como mecanismo de protección. A las dos semanas aproximadamente se trasladarán a su espalda para empezar a observar el entorno.

Los nacimientos gemelares son poco frecuentes en este tipo de primates, lo que duplica el valor del logro reproductivo. La colonia de lémur de cara blanca de Faunia es además la más grande de toda Europa, lo que convierte al parque madrileño en una pieza clave del programa de conservación de la especie a nivel continental.

Cómo es el lémur de cara blanca y por qué está en peligro de extinción

El lémur de cara blanca es un primate de tamaño mediano que vive en las copas de los árboles de Madagascar. Su cuerpo mide unos 40 centímetros y su cola peluda supera los 50, lo que le sirve para equilibrarse al saltar entre ramas. Su peso ronda los 2,3 y los 3 kilogramos. Son animales arbóreos activos tanto de día como de noche de forma esporádica, y su dieta combina frutas, hojas e insectos.

Uno de sus rasgos más llamativos es el dimorfismo sexual en el pelaje. Los machos lucen una característica melena de pelo blanco o crema alrededor de la cabeza y las orejas. Las hembras carecen de ese rasgo y presentan un color marrón grisáceo uniforme.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza los clasifica como vulnerables en su Lista Roja. Su declive responde a tres factores humanos directos. El primero es la caza furtiva: es la especie de su género más intensamente cazada en Madagascar, capturada mediante trampas en árboles frutales para consumo local.

El segundo es la pérdida de hábitat: la deforestación por agricultura de quema, tala ilegal y producción de carbón destruye las selvas tropicales donde vive. El tercero es el mascotismo ilegal: ejemplares capturados en estado salvaje que acaban vendidos como mascotas o atracciones turísticas.

En Madagascar estos lémures cumplen además una función ecológica crítica. Al alimentarse de frutas dispersan las semillas de los árboles grandes, lo que permite la regeneración de la selva.

Por qué el nacimiento de estos gemelos es clave para la supervivencia del lémur de cara blanca

Cada cría nacida en cautividad actúa como una reserva genética para el futuro de la especie. Los programas de cría en zoológicos mantienen poblaciones controladas que pueden usarse para reforzar o reintroducir ejemplares en la naturaleza si la especie llega a extinguirse en libertad.

El nacimiento de gemelos en Faunia refuerza ese banco genético en un momento especialmente crítico para el lémur de cara blanca. La colonia europea más grande del mundo está en Madrid, lo que convierte cada nacimiento en este parque en un acontecimiento con repercusión directa sobre el futuro de la especie.

Los biólogos estudian además el comportamiento reproductivo de estos ejemplares para mejorar las técnicas de conservación que se aplican en el campo.