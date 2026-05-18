ACS ha lanzado una ampliación de capital acelerada de hasta el 2% de su capital social a la que acudirán Florentino Pérez -actualmente tiene el 14,58% del capital- y Criteria Caixa -9,36%-, los dos principales accionistas de la constructora que preside Pérez. La ampliación, que estará completada este martes, será por hasta 5.433.291 millones de acciones, representativas de un 2% del capital, lo que al precio de mercado actual supone captar algo más de 715 millones de euros. La mayor parte la comprarán Pérez y Criteria Caixa, según ha comunicado en la tarde este lunes la compañía a la CNMV. Las acciones estarán en manos de sus nuevos accionistas el 21 de mayo.

«Los dos principales accionistas de ACS, Rosán Inversiones y Criteria Caixa, actualmente titulares de acciones representativas de un 14,58% y un 9,36% del capital social, se han comprometido a suscribir y/o comprar 1.200.000 y hasta 4.074.969 Acciones Objeto de Colocación (siempre que, entre otras condiciones, las acciones adjudicadas a Criteria no representen más del 25% de las Acciones Objeto de Colocación que sean efectivamente colocadas), respectivamente, al precio resultante de la Colocación Acelerada, habiéndose asimismo comprometido ACS a procurar dicha adjudicación», explica ACS en la nota.

Además de esta ampliación de capital acelerada, ACS ha acordado terminar las dos operaciones de permuta financiera concertadas con Société Générale y CaixaBank en el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones de la propia ACS. «Dichas operaciones se concertaron para la cobertura de los planes de entrega de acciones y de opciones sobre acciones para directivos del grupo aprobados por la Junta General ese mismo año, a los que se ha venido haciendo referencia en la información financiera publicada por la sociedad. ACS dispone de acciones en autocartera suficientes para dar cobertura a dichos planes, de forma que las operaciones de permuta financiera han devenido susceptibles de terminación anticipada», señala.

La terminación de las operaciones de permuta financiera dará lugar a la venta por parte de las entidades financieras de idéntico número de acciones de ACS (11.120.000 en total), que dichas entidades habían mantenido para cubrir su propia posición y que formarán parte de la Colocación Acelerada. «ACS recibirá los importes correspondientes a la terminación (que se estiman en alrededor de 1.100 millones de euros), así como los correspondientes al Aumento de Capital», cifra la constructora.

En total, ACS espera recibir por ambas operaciones algo más de 1.800 millones de euros que empleará en inversiones en centros de datos, como marca su plan estratégico. «ACS destinará los importes netos del Aumento de Capital, así como los procedentes de la terminación de las operaciones de permuta financiera, al desarrollo e implementación de su plan de negocio, incluyendo la potencial aceleración de determinadas oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de 5.500-6.000 millones de euros

previamente comunicado, manteniendo, al mismo tiempo, flexibilidad financiera y un enfoque disciplinado en la asignación de capital», señala.

ACS tiene previsto destinar los fondos que se obtengan de estas dos operaciones a «infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico».