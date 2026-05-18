Vox avisa que va a «condicionar» el Gobierno de Andalucía, pero no aclara si exigirá a Moreno entrar en él

Vox ha advertido que «condicionará» el Gobierno de Andalucía, pero no aclara si será dentro o fuera del próximo Ejecutivo que previsiblemente presidirá el candidato del PP, Juanma Moreno, con los apoyos de la formación verde. Ahora bien, para que eso sea posible, los populares deberán negociar con Vox la hoja de ruta que su Gobierno pretenda llevar los próximos años y para Santiago Abascal pasa sólo por un camino: «la prioridad nacional».

El líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, lo afirmó con contundencia tras conocer los resultados este domingo. Algo que ha ratificado el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, este lunes en la rueda posterior al Comité de Acción Política (CAP). En Bambú rechazan investir a Moreno sin influir en las políticas. Algo que según advierten a OKDIARIO es el «objetivo» más a allá de «entrar en el Gobierno». «Los sillones no son nuestra prioridad», aclaran. Una dinámica la de Andalucía, que no distará de la llevada a cabo en el resto de comunidades autónomas.

Tanto en Extremadura como en Aragón y Castilla y León, los de Abascal han terminado por imponer los tempos: primero las medidas, después un cronograma de cumplimiento y después la articulación del Ejecutivo. «Algo que no cambiará», advierten.

En este sentido, Garriga ha señalado que “los andaluces dijeron que no querían más PP», pero «sí más Vox». La lectura de Bambú de los resultados electorales es que Vox deberá ser «decisivo» en esta nueva etapa del Gobierno de Andalucía respecto a la prioridad nacional, el fin de la inmigración masiva y el recorte del despilfarro político.

El secretario general también ha insistido en que Vox «es la única formación política que ha crecido» en las últimas elecciones regionales y ha destacado que su partido ya tiene «la capacidad de condicionar las políticas» en referencia a los pactos. «Vamos a ejercer la responsabilidad para trasladar la esperanza al conjunto de los españoles de que es posible una manera diferente de hacer política, que es posible cambiar aquellas cosas que algunos decían que no se podían cambiar», ha resaltado.