Gavira lanza un aviso a Moreno: «El próximo Gobierno de Andalucía tendrá más sentido común»

«El próximo Gobierno de Andalucía tendrá más sentido común», ha señalado el líder de Vox, Manuel Gavira, este domingo tras conocer el resultado electoral. Gavira ha expresado que confía en que el candidato popular Juanma Moreno escuche a los andaluces y lo que han expresado en las urnas. «Los andaluces quieren prioridad nacional», ha advertido.

«Más campo, más agricultura, más pesca», ha señalado, «y devolveremos la seguridad». El de Vox lo ha hecho desde Sevilla acompañado de su equipo con una amplia sonrisa y sonando el himno de la formación en esta campaña: «Prioridad nacional».

Los de Vox han obtenido un escaño más que les permitirá negociar la investidura de Juanma Moreno: Fue en Huelva, donde la formación ha denunciado la implementación del narcotráfico y la aberrante situación que sufre la Guardia Civil. Los de Abascal han obtenido 15 escaños, más de 568.000 votos, aumentando además su respaldo en más de 71.000 votos respecto a los anteriores comicios.

Santiago Abascal ha felicitado al «ganador de la noche» desde Bambú: Manuel Gavira, de quien ha dicho que ha sido «el único» que ha defendido a los andaluces en esta campaña.

«Ha obtenido un éxito sin precedentes contra todo pronóstico y ha vuelto a convertir a Vox en decisivo por cuarta vez en las últimas elecciones regionales convocadas en España», ha asegurado.

El presidente de Vox ha advertido de que «España está en gravísimo riesgo» y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser «un gobierno mafioso que promueve una invasión migratoria y que día a día está provocando la ruina y el empobrecimiento de los españoles». Por ello, ha reclamado que «las instituciones regionales de Andalucía se pongan a combatir a ese gobierno y a defender el interés general».