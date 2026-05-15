Manuel Gavira, candidato de Vox para el 17M: «Los españoles deben ir primero en ayudas, vivienda y servicios públicos»

El abogado y candidato de Vox, Manuel Gavira, es hijo de panaderos del gaditano barrio de Santa María, aquel que le cantaba Camarón por alegrías. Si el cantaor de San Fernando reivindicaba la esencia española ante la Guerra de la Independencia contra los franceses, Gavira lo hace cada tarde desde el atril a pie de calle, a su estilo: defendiendo la «prioridad nacional» para los andaluces ante la inmigración masiva que asola provincia a provincia de Andalucía.

Si se pregunta por él a sus amigos, todos coinciden en su lealtad a los suyos y al proyecto de Vox. Es fundador de la formación en Andalucía y fue el primer cargo a nivel autonómico de Vox en España, cuando irrumpieron en el parlamento andaluz en 2018. El próximo domingo podría convertirse en «la esperanza verde» y pide el voto con una promesa a los andaluces que confíen en él: dejarse la piel, porque él «no tiene miedo a la responsabilidad».

«Soy trabajador. A eso nadie me gana», reivindicará a OKDIARIO, en esta entrevista grabada de tirón y sin cortes, en una calle de Lepe (Huelva), engalanada con guirnaldas por la Romería de la Bella, donde nos desvela momentos de sus inicios políticos hasta ahora desconocidos. Gavira carga con dureza contra Juanma Moreno, el PSOE, la inmigración ilegal y la situación de la Guardia Civil frente al narcotráfico.

«Soy de los fundadores de Vox Andalucía»

Pregunta.– Es uno de los fundadores de Vox en Andalucía, algo que no se conoce tanto…

Respuesta. – Soy uno de los primeros afiliados que hubo en la provincia de Cádiz. Estoy afiliado desde 2014 y conozco a Santiago Abascal desde aquella época. No sé si tiene mérito o no, pero es la verdad. Aquí somos todos iguales y todos somos importantes.

P.– También es el primer gaditano nacido en Cádiz que se presenta por la provincia de Cádiz a presidir la Junta de Andalucía.

R.– Sí, y lo llevo con muchísimo orgullo. Pone en valor a mi ciudad, Cádiz, la más antigua de Occidente, una ciudad trimilenaria. Para mí es un honor enorme.

«Sin Vox seguiría el PSOE en Andalucía»

P.– ¿Se siente parte de quienes echaron al PSOE del Gobierno andaluz en 2018 cuando Vox apoyó al PP para el cambio?

R.– Claro. Yo soy uno de esos 12 diputados que en 2018 consiguió lo que el Partido Popular no pudo hacer. El PP fue incompetente e impotente para echar a los socialistas del Gobierno de Andalucía. Vox llegó al Parlamento y conseguimos echar a los socialistas corruptos, traidores, malversadores y ladrones que habían convertido Andalucía en un cortijo.

P.– ¿Qué significó ser uno de aquellos primeros 12 diputados de Vox?

R.– Muchísimo. De hecho, fui el primer cargo institucional de Vox en un Parlamento en jurar el cargo, , como miembro de la Mesa. Lo llevo con orgullo, pero también con mucha responsabilidad.

«Estoy en Vox por Santiago Abascal»

P.– Muchos compañeros destacan de usted una cosa: la lealtad.

R.– Soy muy leal al proyecto, a Vox y a Santiago Abascal. Estoy en este partido por él y no me avergüenza decirlo.

P.– Hay quien critica que Vox está dirigido desde Madrid…

R.– Yo hablo poco con Santiago, precisamente porque pensamos igual. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer porque sé perfectamente cuál es el rumbo del partido.

«Moreno Bonilla mantiene las leyes del PSOE»

P.– ¿Por qué dice que María Jesús Montero estaría cómoda si sigue gobernando Juanma Moreno?

R.– Porque en Andalucía siguen vigentes las leyes y la forma de actuar del PSOE. Moreno Bonilla no quiere meterse en líos, mantiene enchufados socialistas y no cambia nada importante. Es una especie de Rajoy a la andaluza.

P.– ¿En qué cambiaría Andalucía con un Gobierno de Vox?

R.– Cambiaría todo. Las leyes ideológicas del PSOE irían fuera, se defendería al campo y se acabaría el sistema de enchufados socialistas.

«La inmigración masiva ya tiene consecuencias»

P.– En sus intervenciones, ha sido muy duro con la inmigración ilegal durante esta campaña.

R.– Porque tiene consecuencias reales. No son casos aislados. Hay agresiones, violaciones, delincuencia y miedo en todas las provincias andaluzas. La maquinaria mediática intenta taparlo, pero los vecinos lo viven cada día.

P.– Vox ha repetido mucho el lema de la prioridad nacional.

R.– Porque ya no es un eslogan, es una necesidad. Los españoles tienen que ir primero en ayudas sociales, vivienda y servicios públicos.

«Los narcos tienen kalashnikovs y la Guardia Civil no tiene medios»

P.– Le vimos especialmente emocionado hablando de los guardias civiles asesinados.

R.– Porque conozco de cerca el dolor de esas familias. Lo de Barbate me marcó muchísimo y lo ocurrido ahora vuelve a abrir heridas.

El único grupo político que dijo asesinato fue Vox, ni siquiera el Partido Popular.

P. ¿Qué está fallando?

R.– La Guardia Civil necesita medios y respaldo legal. Los narcos tienen armamento militar y nuestros agentes siguen desprotegidos. Y nadie entiende que sigan sin ser considerados profesión de riesgo. Juanma Moreno se equivoca de enemigo cuando ataca a Vox.

«La sanidad no ha mejorado»

P.– ¿Cree que la sanidad andaluza ha mejorado con Moreno Bonilla?

R–. No. Y lo reconoce hasta él mismo cuando dice que le ha faltado valentía para reformar el sistema sanitario. Si no ha hecho nada en ocho años, ¿por qué habría que confiar ahora? Se necesita un gobierno que se moje.

«Soy el hijo de un panadero»

P.– Viene de una familia humilde de panaderos.

R.– Sí. Mi padre era panadero y mi suegro también. Yo soy el hijo de un panadero del barrio de Santa María de Cádiz. Mi padre, con un trabajo digno, pudo prosperar, formar una familia y comprar una casa. Hoy eso es imposible para muchos jóvenes andaluces.

Y cuando te hace falta una ayuda, el primero que la toma es el que acaba de llegar.

«Soy creyente y sigo buscando»

P.– Antes de empezar la entrevista, le he visto guardar una estampita de la Virgen Macarena. ¿Es creyente?

R.– Sí, soy creyente a mi manera. Siempre digo que sigo buscando. Tengo esa inquietud espiritual.

P.– ¿Y taurino?

R. Claro. En mi casa de pequeño tenía un cartel de toros que llegaba desde el techo hasta el suelo. Soy de Cádiz. Me gustan los toros, las chirigotas, las comparsas y el carnaval. Eso lo llevamos en la sangre.

P.– ¿Ha visto la película Torrente Presidente?

R.– Me reí mucho, mucho.

P.– ¿Qué le parece el single de Juanma Moreno? ¿Se animaría a cantar?

R.– No. A mí algo así me da mucha vergüenza ajena. Sobre todo, porque hacía 24 horas nos decía que no respetábamos el luto.

«Trabajando no me gana nadie»

P.– ¿Qué le diría a quienes ya no creen en los políticos?

R.– Que nos den una oportunidad. Una sola. No les vamos a engañar ni a defraudar.

P.– ¿Para poder dormir con la conciencia tranquila?

R.– No presumo de ser el más inteligente, pero trabajando no me gana nadie. Nadie. Yo llevo cinco años de portavoz en Andalucía. Conozco, conozco la tierra. Me lo propuse desde el comienzo de esta legislatura recorrerla entera.