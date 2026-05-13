Abascal dice a Moreno que «debería saber cuál es su vocación: si política o Eurovisión»

El candidato popular Juanma Moreno ha desvelado este miércoles que era él el intérprete del single Andalucía y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha bromeado poniendo en duda su vocación. «Si política o Eurovisión», ha expresado desde Lepe (Huelva) –que cada uno saque sus conclusiones–. Y ha ido a más parodiándolo como Chiquilicuatre de San Telmo.

Lo cierto es que en las filas de Vox ha molestado que Moreno censurara que la formación mantuviera su acto el pasado viernes tras el asesinato de los dos guardias civiles y que sólo un par de días después lanzara el videoclip de su canción. «Pasa del luto a Operación Triunfo», han criticado Abascal y Manolo Gavira.

El presidente de Vox además ha criticado el «mensajito pseudonacionalista» de Moreno Bonilla al afirmar que «vendría uno de fuera» a decidir en Andalucía. «Todos los españoles tenemos los mismos derechos en España», ha respondido Abascal, antes de pedirle que «no se ponga nervioso» y que “siga cantando si quiere” mientras Vox continúa “hablando de los problemas reales de los andaluces”. Entre ellos, ha citado la inmigración ilegal, el colapso de la sanidad, la inseguridad, las dificultades de acceso a la vivienda y la presión fiscal. “Cada vez se pagan más impuestos y cada vez hay peores servicios públicos. Esta es la Andalucía que han construido”, ha denunciado.

Sobre las declaraciones de Moreno Bonilla en las que ha venido a decir que «está a favor de la regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes en nuestra nación, pero que no está de acuerdo con las formas», Gavira ha asegurado que “se ha quitado la careta otra vez” porque “no hay ninguna diferencia entre los socialistas y los populares en Andalucía”.

Asimismo, Gavira ha criticado que Moreno Bonilla «ha venido a decir que hace falta la inmigración para trabajar en la agricultura». A este respecto, el candidato de Vox ha subrayado que «nos toma por vagos a los andaluces», al igual que «hizo la estúpida del PSOE que dijo que para que los socialistas llegaran al poder se tenían que levantar los andaluces del sofá».

Por su parte, Abascal ha reivindicado, por otro lado, el derecho de los jóvenes «a tener un salario digno, una vivienda y formar una familia» y ha asegurado que la formación no pide «milagros», sino «lo que tuvieron otras generaciones». También ha denunciado el aumento de las agresiones sexuales y ha criticado que «las mujeres tengan que soportar lo que está pasando». «Estamos completamente hartos de que hayan traído a tanta gentuza que no es capaz de respetar a las mujeres», ha señalado.

El líder de Vox ha pedido el voto para Manuel Gavira asegurando que el 17 de mayo «se vota si Andalucía sigue otros cuatro años sin hacer nada o si se aplican las políticas que ya hemos logrado en Aragón y Extremadura».

«Después de ocho años, ni un dedo frente a la invasión migratoria, ni un dedo frente al abuso fiscal, ni un dedo frente a los chiringuitos», ha criticado sobre el Gobierno andaluz. Además, ha advertido al PP de que Vox no facilitará gobiernos mediante abstenciones. «Si alguien se ha pensado que venimos a hacernos visibles para luego convertirnos en invisibles en el Parlamento, que se opere», ha concluido.